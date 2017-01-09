В 2017 году Восточная промзона в Краснодаре будет обеспечена электричеством
09.01.2017, 19:32
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Это позволит инвесторам приступить к размещению производств на территории государственного индустриального парка. Речь о развитии краевых промышленных площадок шла на планерном совещании, которое провёл Вениамин Кондратьев.
Как отметил вице-губернатор Сергей Алтухов, в текущем году на площадке Восточной промышленной зоны будут завершены работы по созданию необходимой инфраструктуры.
– Планируется, что электроподстанцию запустят в 2017 году, таким образом, энергосетями Восточная промзона будет обеспечена, – отметил замглавы региона, добавив, что на данный момент заключено 11 предварительных соглашений с потенциальными инвесторами.
По мнению Вениамина Кондратьева, также важно не снижать темпы по созданию частных промпарков в Усть-Лабинске, Тимашевске и Краснодаре.
Напомним, энергообъект строят на земельном участке площадью более 5 га. Здесь возведут открытые распределительные устройства 220 и 110 кВ, оснащённые современным оборудованием отечественного производства. Пункт управления новой подстанции будет автоматизированным, с противопожарной системой. Мощность объекта составит 560 МВА.
Как отметил вице-губернатор Сергей Алтухов, в текущем году на площадке Восточной промышленной зоны будут завершены работы по созданию необходимой инфраструктуры.
– Планируется, что электроподстанцию запустят в 2017 году, таким образом, энергосетями Восточная промзона будет обеспечена, – отметил замглавы региона, добавив, что на данный момент заключено 11 предварительных соглашений с потенциальными инвесторами.
По мнению Вениамина Кондратьева, также важно не снижать темпы по созданию частных промпарков в Усть-Лабинске, Тимашевске и Краснодаре.
Напомним, энергообъект строят на земельном участке площадью более 5 га. Здесь возведут открытые распределительные устройства 220 и 110 кВ, оснащённые современным оборудованием отечественного производства. Пункт управления новой подстанции будет автоматизированным, с противопожарной системой. Мощность объекта составит 560 МВА.