ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Станции для зарядки электрокаров начнут производить на территории России уже в этом году на базе Государственного Рязанского приборного завода, который входит в состав концерна "Радиоэлектронные технологии". Зарядные станции для электромобилей собираться под названием "Фора" ЭЗС-DC.

Как заявляется, при помощи такой станции аккумулятор электрокара можно будет зарядить достаточно короткий промежуток времени - 15-60 минут. Испытания новая станция уже прошла с конца июня по начало августа в Московской области, город Солнечногорск.

В настоящее время завод уже подписал контракты по поставке станций "Фора" в Краснодар и Красноярск.