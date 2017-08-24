В Амурской области вынесен приговор мужчине, который похитил девочку
24.08.2017, 12:46
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Еврейской автономной области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 41-летнего хабаровчанина. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершённое в отношении заведомо несовершеннолетнего), ч. 1 ст. 30, п.п. «в,к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (приготовление к убийству малолетнего, сопряжённого с похищением человека, совершённого с целью скрыть другое преступление, не доведенное до конца по независящим обстоятельствам).
Следствием и судом установлено, что утром 21 января минувшего года обвиняемый двигался на автомобиле по трассе Чита-Хабаровск в направлении города Чита. Проезжая по улице Партизанская села Волочаевка-1 Смидовичского района области, он увидел десятилетнюю школьницу, которая шла по обочине проезжей части. Мужчина остановил автомобиль, схватил ребенка за одежду и насильно посадил на заднее сиденье машины. В автомобиле ребёнок достала свой сотовый телефон, но обвиняемый выбросил его в окно. На автомобиле осужденный вместе с похищенным ребёнком пересёк территорию Еврейской автономии и прибыл в Амурскую область, где 23 января был задержан сотрудниками полиции.
Как установлено в ходе следствия, незадолго до своего задержания обвиняемый, зная, что сотрудники правоохранительных органов активно его разыскивают, предпринял попытки сокрыть содеянное. Он приготовился к убийству девочки, однако его действия были пресечены сотрудниками правоохранительных органов. По ходатайству следователя судом похититель был заключён под стражу.
В ходе расследования данного уголовного дела проведен значительный объём работы. Допрошены более 50 свидетелей, проведено 15 судебных экспертиз, среди которых дактилоскопические, медико-криминалистическая, судебно-медицинские, генотипоскопические, видеотехническая, а также психолого-психиатрические. Проведено более полутора десятков осмотров с применением криминалистической техники. Преступления раскрыты «по горячим следам», и девочка найдена на третьи сутки, в результате оперативной и слаженной совместной работы следователей и криминалистов следственных органов Следственного комитета России, оперативных сотрудников органов внутренних дел, кинологов, сотрудников МЧС Еврейской автономной, Амурской областей и Хабаровского края, а также волонтеров и неравнодушных граждан.
При работе с мужчиной особое внимание следователем было уделено его психолого-психиатрическому состоянию в момент совершения преступлений и в предшествующий период. По результатам судебной экспертизы установлено, что обвиняемый вменяем и отдавал отчет своим действиям.
Кроме того, перед следователем стояла важная задача оградить девочку от излишнего внимания, а также своевременно организовать проведение психо-реабилитационных мероприятий. С этой целью девочка направлена в социально-реабилитационное учреждение, где ей была оказана необходимая помощь.
Приговором районного суда Амурской области мужчине назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы, которое он будет отбывать в колонии строгого режима.
Следствием и судом установлено, что утром 21 января минувшего года обвиняемый двигался на автомобиле по трассе Чита-Хабаровск в направлении города Чита. Проезжая по улице Партизанская села Волочаевка-1 Смидовичского района области, он увидел десятилетнюю школьницу, которая шла по обочине проезжей части. Мужчина остановил автомобиль, схватил ребенка за одежду и насильно посадил на заднее сиденье машины. В автомобиле ребёнок достала свой сотовый телефон, но обвиняемый выбросил его в окно. На автомобиле осужденный вместе с похищенным ребёнком пересёк территорию Еврейской автономии и прибыл в Амурскую область, где 23 января был задержан сотрудниками полиции.
Как установлено в ходе следствия, незадолго до своего задержания обвиняемый, зная, что сотрудники правоохранительных органов активно его разыскивают, предпринял попытки сокрыть содеянное. Он приготовился к убийству девочки, однако его действия были пресечены сотрудниками правоохранительных органов. По ходатайству следователя судом похититель был заключён под стражу.
В ходе расследования данного уголовного дела проведен значительный объём работы. Допрошены более 50 свидетелей, проведено 15 судебных экспертиз, среди которых дактилоскопические, медико-криминалистическая, судебно-медицинские, генотипоскопические, видеотехническая, а также психолого-психиатрические. Проведено более полутора десятков осмотров с применением криминалистической техники. Преступления раскрыты «по горячим следам», и девочка найдена на третьи сутки, в результате оперативной и слаженной совместной работы следователей и криминалистов следственных органов Следственного комитета России, оперативных сотрудников органов внутренних дел, кинологов, сотрудников МЧС Еврейской автономной, Амурской областей и Хабаровского края, а также волонтеров и неравнодушных граждан.
При работе с мужчиной особое внимание следователем было уделено его психолого-психиатрическому состоянию в момент совершения преступлений и в предшествующий период. По результатам судебной экспертизы установлено, что обвиняемый вменяем и отдавал отчет своим действиям.
Кроме того, перед следователем стояла важная задача оградить девочку от излишнего внимания, а также своевременно организовать проведение психо-реабилитационных мероприятий. С этой целью девочка направлена в социально-реабилитационное учреждение, где ей была оказана необходимая помощь.
Приговором районного суда Амурской области мужчине назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы, которое он будет отбывать в колонии строгого режима.
Источник: Следственный комитет