В Башкирии продолжается изъятие из незаконного оборота спиртосодержащей продукции
12.01.2017, 10:44
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В городах Нефтекамске, Салавате, Аургазинском, Гафурийском, Калтасинском, Стерлитамакском и Хайбуллинском районах республики выявлены факты незаконной реализации спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии. В ходе осмотра мест происшествий изъято около 90 литров алкогольной продукции.
В городе Салавате в гаражном боксе сотрудники полиции выявили факт незаконной реализации спиртосодержащей жидкости. В ходе осмотра изъята 51 пластиковая ёмкость по 1,5 л. общим объёмом около 77 л. В отношении 32-летнего местного жителя составлен административный протокол по статье "Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена".
В городе Нефтекамске сотрудники полиции выявили факт незаконной реализации спиртосодержащей продукции в одном из торговых киосков. В ходе осмотра изъято 24 флакона объёмом по 100 мл. В отношении 57-летней индивидуальной предпринимательницы составлен административный протокол по статье "Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена".
Вся изъятая алкогольная продукция направлена на экспертизу.
В городе Салавате в гаражном боксе сотрудники полиции выявили факт незаконной реализации спиртосодержащей жидкости. В ходе осмотра изъята 51 пластиковая ёмкость по 1,5 л. общим объёмом около 77 л. В отношении 32-летнего местного жителя составлен административный протокол по статье "Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена".
В городе Нефтекамске сотрудники полиции выявили факт незаконной реализации спиртосодержащей продукции в одном из торговых киосков. В ходе осмотра изъято 24 флакона объёмом по 100 мл. В отношении 57-летней индивидуальной предпринимательницы составлен административный протокол по статье "Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена".
Вся изъятая алкогольная продукция направлена на экспертизу.