В Бурятии спасатели выехали на место схода лавины
11.02.2017, 17:26
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Незарегистрированная туристическая группа попала под сход снежной массы при восхождении на гору «Броненосец» Тункинского района Бурятии. Для оказания помощи к месту выехали спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы.
По оперативной информации, в результате схода лавины пострадал один из туристов. Сейчас группа, состоящая из 6 человек, находится в палаточном лагере.
О несчастном случае спасателям стало известно от родственников одного из туристов. Расстояние от пос. Кырен, где дислоцирован поисково-спасательный отряд, до места схода лавины составляет более 160 километров, спасатели прибудут на место поздно ночью.
По оперативной информации, в результате схода лавины пострадал один из туристов. Сейчас группа, состоящая из 6 человек, находится в палаточном лагере.
О несчастном случае спасателям стало известно от родственников одного из туристов. Расстояние от пос. Кырен, где дислоцирован поисково-спасательный отряд, до места схода лавины составляет более 160 километров, спасатели прибудут на место поздно ночью.