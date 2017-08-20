ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сегодня в Уральском учебном спасательном центре МЧС России состоялась церемония закрытия Всероссийского конкурса профессионального мастерства офицерского состава спасательных воинских формирований МЧС России.

Участники соревнований показали высокую профессиональную выучку, тактическое и техническое мастерство, умение принимать своевременные решения, кроме этого продемонстрировали высокую физическую подготовленность. Прошедшая неделя выдалась сложной для участников, ведь приходилось доказывать, что именно они достойны первого места. И как бы ни было офицерам МЧС России тяжело на этапах, все участники показали высокие результаты и профессиональную выучку.

За победу боролись лучшие спасатели, представляющие Сибирский, Центральный, Южный и Северо-Западный региональные центры, Рузский центр обеспечения пунктов управления МЧС России, Ногинский и Донской спасательные центры, а также Центр по проведению спасательных операций особого риска «Лидер».

Тактико-специальная подготовка, радиационная, химическая и биологическая защита, оказание первой помощи, знание военной топографии, физическая подготовка, вождение машин, эти и другие испытания легли на плечи отважных спасателей в ходе пятидневного «марафона».

Финалистов награждали представители Центрального аппарата МЧС России.