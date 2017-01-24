В День студента в Москве пройдёт состязание интеллектуальных вузовских команд со всей страны
24.01.2017, 12:58
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 25 января в Москве соберутся студенты со всей России, занимающиеся инновационными и научными разработками, а также победители Всероссийских олимпиад и интеллектуальных конкурсов, чтобы блеснуть своим уровнем знаний и эрудицией.
В интеллектуальном поединке сойдутся 9 команд, 8 из которых примут участие с помощью телемоста из вузов других регионов. Суперфинал чемпионата студенческой интеллектуальной лиги «Универсум» по игре «Что? Где? Когда?» по уже сложившейся традиции проведёт обладатель «Хрустальной совы» Алексей Блинов.
Напомним, студенческая лига игр «Что? Где? Когда?» была учреждена Минобрнауки России, Российским Союзом Молодёжи и телекомпанией«Игра-ТВ» в марте 2016 года, с главной целью – объединить интеллектуальные вузовские команды страны. Именно поэтому название лиги расшифровывается как «университетский ум».
Перед игрой также пройдёт панельная дискуссия с участием руководства Минобрнауки России, где студенты и представители всех федеральных вузов, смогут задать интересующие вопросы. Например, участники обсудят систему выявления и поддержки интеллектуальной студенческой молодежи в России. В связи с этим организаторы расскажут о начале работы национального клуба «Российские интеллектуальные ресурсы», основная цель которого - создание системы поддержки и развития одарённых детей и молодёжи в нашей стране.
Начало мероприятия: 11.00 (по московскому времени).
В интеллектуальном поединке сойдутся 9 команд, 8 из которых примут участие с помощью телемоста из вузов других регионов. Суперфинал чемпионата студенческой интеллектуальной лиги «Универсум» по игре «Что? Где? Когда?» по уже сложившейся традиции проведёт обладатель «Хрустальной совы» Алексей Блинов.
Напомним, студенческая лига игр «Что? Где? Когда?» была учреждена Минобрнауки России, Российским Союзом Молодёжи и телекомпанией«Игра-ТВ» в марте 2016 года, с главной целью – объединить интеллектуальные вузовские команды страны. Именно поэтому название лиги расшифровывается как «университетский ум».
Перед игрой также пройдёт панельная дискуссия с участием руководства Минобрнауки России, где студенты и представители всех федеральных вузов, смогут задать интересующие вопросы. Например, участники обсудят систему выявления и поддержки интеллектуальной студенческой молодежи в России. В связи с этим организаторы расскажут о начале работы национального клуба «Российские интеллектуальные ресурсы», основная цель которого - создание системы поддержки и развития одарённых детей и молодёжи в нашей стране.
Начало мероприятия: 11.00 (по московскому времени).