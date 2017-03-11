В Думе заявили, что Россия готова поделиться с Европой опытом борьбы с терроризмом
11.03.2017, 16:26
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Россия имеет серьёзный опыт в борьбе с терроризмом, которым готова поделиться с европейскими странами. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв.
Он напомнил, что сегодня в Европе вспоминают всех, кто пострадал в результате террористических актов
"Тогда, в 2004 году, после страшнейшей мадридской трагедии, которая унесла почти 200 человеческих жизней, около 700 было ранено, невозможно было даже представить, какие ужасающие события произойдут в Европе в последующее десятилетие: по сей день систематически террористическим атакам подвергается Франция, десятки погибших и сотни раненых в Великобритании, двойной теракт в Норвегии: взрыв в Осло, а затем – на острове Утёйа. Это не простое перечисление событий, это в общем счёте, сотни людских смертей, тысячи напуганных европейских граждан", - отметил депутат.
Кроме того, глава думского комитета обратил внимание, что Россия имеет серьёзный опыт в борьбе с терроризмом, которым готова поделиться с европейскими странами.
"Успехи российских правоохранителей в противодействии терроризму на Северном Кавказе, в других регионах России и, конечно, в борьбе с международным терроризмом в Сирии – лучшее подтверждение того, что наша страна выстроила эффективнейшую систему антитеррористического законодательства и отточила практику его применения, - пояснил Пискарёв. - Убеждён, что российский опыт может быть полезен нашим западными коллегам, а потому, призываю страны Евросоюза как можно скорее объединить усилия с Россией в борьбе с террором, чтобы больше не пополнялся список тех, кого мы вспоминаем сегодня, в Европейский день памяти жертв терроризма".
Он напомнил, что сегодня в Европе вспоминают всех, кто пострадал в результате террористических актов
"Тогда, в 2004 году, после страшнейшей мадридской трагедии, которая унесла почти 200 человеческих жизней, около 700 было ранено, невозможно было даже представить, какие ужасающие события произойдут в Европе в последующее десятилетие: по сей день систематически террористическим атакам подвергается Франция, десятки погибших и сотни раненых в Великобритании, двойной теракт в Норвегии: взрыв в Осло, а затем – на острове Утёйа. Это не простое перечисление событий, это в общем счёте, сотни людских смертей, тысячи напуганных европейских граждан", - отметил депутат.
Кроме того, глава думского комитета обратил внимание, что Россия имеет серьёзный опыт в борьбе с терроризмом, которым готова поделиться с европейскими странами.
"Успехи российских правоохранителей в противодействии терроризму на Северном Кавказе, в других регионах России и, конечно, в борьбе с международным терроризмом в Сирии – лучшее подтверждение того, что наша страна выстроила эффективнейшую систему антитеррористического законодательства и отточила практику его применения, - пояснил Пискарёв. - Убеждён, что российский опыт может быть полезен нашим западными коллегам, а потому, призываю страны Евросоюза как можно скорее объединить усилия с Россией в борьбе с террором, чтобы больше не пополнялся список тех, кого мы вспоминаем сегодня, в Европейский день памяти жертв терроризма".