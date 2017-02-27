ОРЕАНДА-НОВОСТИ. На прошлой неделе состоялось заседание Экспертного совета по агропромышленному комплексу при ФАС России. В мероприятии под председательством заместителя руководителя антимонопольной службы Андрея Цыганова приняли участие представители Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Министерства экономического развития Российский Федерации, отраслевых союзов и компаний-производителей продуктов питания.

В рамках заседания был обсуждён проект Плана развития конкуренции в агропромышленном комплексе Российской Федерации на 2017-2018 годы, в который вошли мероприятия по следующим направлениям:

- минимизация логистических и инфраструктурных ограничений;

- развитие биржевой и внебиржевой торговли сельскохозяйственной продукцией, сырьём и продовольствием;

- обеспечение недискриминационных условий представления государственной поддержки;

- повышение конкуренции на рынке семян;

- совершенствование государственных и муниципальных закупок и ряд других мероприятий.

Ознакомившись с документом, участники заседания предложили внести ряд дополнений и уточнений в формулировки, касающиеся таких сфер, как госзакупки, агрологистика, господдержка.

«Мероприятия «дорожной карты» должны способствовать инвестиционной привлекательности АПК, стимулируя привлечение государственных и частных инвестиций. В настоящий момент в АПК практически отсутствуют профессиональные инвесторы, в том числе из-за информационной закрытости самих производителей и органов власти, оказывающих поддержку сельхозпроизводителям, - подчеркнул Андрей Цыганов.

Также он добавил, что реализация мер, направленных на развитие кооперации на селе, позволит мелким хозяйствам усилить свою переговорную позицию как с поставщиками входных ресурсов, так и переработчиками сельхозпродукции, а также с торговыми сетями.