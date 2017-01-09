В Финском заливе продолжаются поиски пропавшего рыболовецкого судна
09.01.2017, 21:47
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Продолжается шестой день поиска пропавшего в Финском заливе рыболовецкого судна. Сегодня водолазы МЧС проводят обследование дна залива с помощью эхолотов на двух малых рыболовных траулерах.
Силами оперативной группы местного пожарно-спасательного гарнизона Кингисеппского района, сотрудниками ГИМС, полицией и представителями администрации Кингисеппского района обследуется восточная береговая черта Кургальского полуострова, акваторию в районе Кургальского рифа осматривают спасатели Северо-западного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России на судне на воздушной подушке.
За эти дни в поисках принимали участие 350 человек и 65 единиц техники. Поиски велись в трёх направления – с воздуха, на воде и вдоль береговой линии. На сегодняшний день в общей сложности с учётом использования авиации МЧС России было обследовано около полутора тысяч квадратных километров акватории и береговой линии.
Контроль и координация поисковых работ осуществляется специалистами межведомственного оперативного штаба, развёрнутого в Усть-Луге, в состав которого вошли представители службы капитана морского порта Усть-Луга, береговой охраны пограничного управления ФСБ России, органов местного самоуправления Кингисеппского района.
Силами оперативной группы местного пожарно-спасательного гарнизона Кингисеппского района, сотрудниками ГИМС, полицией и представителями администрации Кингисеппского района обследуется восточная береговая черта Кургальского полуострова, акваторию в районе Кургальского рифа осматривают спасатели Северо-западного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России на судне на воздушной подушке.
За эти дни в поисках принимали участие 350 человек и 65 единиц техники. Поиски велись в трёх направления – с воздуха, на воде и вдоль береговой линии. На сегодняшний день в общей сложности с учётом использования авиации МЧС России было обследовано около полутора тысяч квадратных километров акватории и береговой линии.
Контроль и координация поисковых работ осуществляется специалистами межведомственного оперативного штаба, развёрнутого в Усть-Луге, в состав которого вошли представители службы капитана морского порта Усть-Луга, береговой охраны пограничного управления ФСБ России, органов местного самоуправления Кингисеппского района.