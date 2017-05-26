В Госдуме предложили штрафовать управляющие компании за неправильное начисление платы за ОДН
26.05.2017, 19:57
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Комитет Государственной Думы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству одобрил ко второму чтению поправки к законопроекту о начислении платы за общедомовые нужды (ОДН) по коллективным энергосчетчикам. Об этом сообщил один из авторов законопроекта, первый заместитель председателя профильного комитета Александр Сидякин.
Поправки, в частности, устанавливают штраф для управляющих компаний за неправильное начисление платы за ОДН в пользу собственников жилья. "Мы ещё в прошлом созыве предусмотрели возможность начисления штрафов в пользу потребителей за неправильные платежи. Такой же принцип мы ввели для общедомовых нужд", - цитирует Сидякина ТАСС.
Парламентарий пояснил, что теперь собственник имеет право не только на компенсацию переплаченной суммы, но также и на 50% от суммы превышения. "Если собственнику полагается оплатить, к примеру, 10 рублей за ОДН, а начисляется 25, то он согласно предлагаемой поправке имеет право не только на возврат 15 рублей, но и на возмещение 50% от суммы превышения. То есть 7,5 рубля штрафа платит тот, кто начислил - управляющая компания", - пояснил депутат.
Согласно законопроекту включение расходов на общедомовые нужды в составе жилищной услуги устанавливается в размере норматива за исключением случая, когда общим собранием собственников принято решение о распределении между собственниками помещений объёмов потреблённых ресурсов на основании общедомового (коллективного) прибора учёта.
По словам первого замруководителя фракции "Единой России" Андрея Исаева, сейчас оплата по ОДН продолжает производиться по утверждённым региональным нормативам, даже если в доме установлены счётчики общего потребления. Поэтому, считает депутат, законопроект позволит избежать ситуации, когда управляющие компании через общедомовые нужды перекладывают свои собственные проблемы на потребителя услуг.
Поправки, в частности, устанавливают штраф для управляющих компаний за неправильное начисление платы за ОДН в пользу собственников жилья. "Мы ещё в прошлом созыве предусмотрели возможность начисления штрафов в пользу потребителей за неправильные платежи. Такой же принцип мы ввели для общедомовых нужд", - цитирует Сидякина ТАСС.
Парламентарий пояснил, что теперь собственник имеет право не только на компенсацию переплаченной суммы, но также и на 50% от суммы превышения. "Если собственнику полагается оплатить, к примеру, 10 рублей за ОДН, а начисляется 25, то он согласно предлагаемой поправке имеет право не только на возврат 15 рублей, но и на возмещение 50% от суммы превышения. То есть 7,5 рубля штрафа платит тот, кто начислил - управляющая компания", - пояснил депутат.
Согласно законопроекту включение расходов на общедомовые нужды в составе жилищной услуги устанавливается в размере норматива за исключением случая, когда общим собранием собственников принято решение о распределении между собственниками помещений объёмов потреблённых ресурсов на основании общедомового (коллективного) прибора учёта.
По словам первого замруководителя фракции "Единой России" Андрея Исаева, сейчас оплата по ОДН продолжает производиться по утверждённым региональным нормативам, даже если в доме установлены счётчики общего потребления. Поэтому, считает депутат, законопроект позволит избежать ситуации, когда управляющие компании через общедомовые нужды перекладывают свои собственные проблемы на потребителя услуг.