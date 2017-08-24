В Госдуму на ратификацию внесено соглашение о совместном обеспечении региональной группировки войск России и Белоруссии
24.08.2017, 12:12
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Госудуму внесён законопроект №254807-7 «О ратификации Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь о совместном техническом обеспечении региональной группировки войск (сил) Российской Федерации и Республики Беларусь».
Соглашение было подписано в Минске 2 ноября 2016 года. В сопроводительных материалах к документу уточняется, что региональная группировка российских и белорусских войск предназначена для отражения возможной агрессии в отношении обеих стран. Она включает в себя органы управления и войска двух государств, а также другие воинские формирования для применения по единому плану.
В пояснительной записке подчёркивается, что вступление Соглашения в силу позволит сократить сроки восстановления вооружения и военной техники частей и соединений, входящих в состав региональной группировки.
Соглашение было подписано в Минске 2 ноября 2016 года. В сопроводительных материалах к документу уточняется, что региональная группировка российских и белорусских войск предназначена для отражения возможной агрессии в отношении обеих стран. Она включает в себя органы управления и войска двух государств, а также другие воинские формирования для применения по единому плану.
В пояснительной записке подчёркивается, что вступление Соглашения в силу позволит сократить сроки восстановления вооружения и военной техники частей и соединений, входящих в состав региональной группировки.
Источник: Госдума