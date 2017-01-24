В Госдуму поступил законопроект, обязывающий врио глав регионов отчитываться о доходах
24.01.2017, 11:28
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Госдуму поступил инициированный Президентом законопроект № 84427-7 «О внесении изменений в статью 19 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации».
В проекте предлагается распространить обязанность представления сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, установленную в отношении высшего должностного лица субъекта Федерации, на временно исполняющего обязанности главы региона.
Сведения должны быть предоставлены в течение 15 дней со дня назначения на должность.
В проекте предлагается распространить обязанность представления сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, установленную в отношении высшего должностного лица субъекта Федерации, на временно исполняющего обязанности главы региона.
Сведения должны быть предоставлены в течение 15 дней со дня назначения на должность.