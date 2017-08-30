В Госдуму внесен законопроект, расширяющий деятельность института присяжных
30.08.2017, 22:56
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Государственную Думу внесён правительственный законопроект №258213-7 "О внесении изменений в статьи 30 и 31 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и Федеральный закон "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с расширением применения института присяжных заседателей".
Конституционный суд России ранее признал не соответствующими Конституции ряд положений статей 30 и 31 Уголовно-процессуального кодекса (УПК). Они касаются исключения возможности рассмотрения судом в составе судьи верховного суда республики, краевого, областного или другого равного им по уровню суда и коллегии из 12 присяжных заседателей уголовных дел по обвинению женщины, а также мужчины в возрасте старше 65 лет в совершении преступлений.
"Для согласования положений статей 30 и 31 предлагается изложить пункт 1 части 3 статьи 31 УПК России в новой редакции, в соответствии с которой из перечня уголовных дел, подлежащих рассмотрению вышеуказанными судами, исключаются уголовные дела о преступлениях, совершённых лицами до 18 лет, и уголовные дела, по которым в качестве наиболее строгого вида наказания не могут быть назначены пожизненное лишение свободы или смертная казнь", - отмечается в пояснительной записке к документу.
Следовательно, уголовные дела о таких преступлениях, совершённых женщинами или мужчинами старше 65 лет, будут подсудны суду республики, краевому или областному суду, суду города федерального значения, суду автономной области, суду автономного округа, окружному военному суду, в том числе в составе судьи и коллегии присяжных заседателей.
Принятие законопроекта позволит привести положения УПК в соответствие с правовой позицией Конституционного суда.
Конституционный суд России ранее признал не соответствующими Конституции ряд положений статей 30 и 31 Уголовно-процессуального кодекса (УПК). Они касаются исключения возможности рассмотрения судом в составе судьи верховного суда республики, краевого, областного или другого равного им по уровню суда и коллегии из 12 присяжных заседателей уголовных дел по обвинению женщины, а также мужчины в возрасте старше 65 лет в совершении преступлений.
"Для согласования положений статей 30 и 31 предлагается изложить пункт 1 части 3 статьи 31 УПК России в новой редакции, в соответствии с которой из перечня уголовных дел, подлежащих рассмотрению вышеуказанными судами, исключаются уголовные дела о преступлениях, совершённых лицами до 18 лет, и уголовные дела, по которым в качестве наиболее строгого вида наказания не могут быть назначены пожизненное лишение свободы или смертная казнь", - отмечается в пояснительной записке к документу.
Следовательно, уголовные дела о таких преступлениях, совершённых женщинами или мужчинами старше 65 лет, будут подсудны суду республики, краевому или областному суду, суду города федерального значения, суду автономной области, суду автономного округа, окружному военному суду, в том числе в составе судьи и коллегии присяжных заседателей.
Принятие законопроекта позволит привести положения УПК в соответствие с правовой позицией Конституционного суда.
Источник: Государственная дума