В ХМАО за сутки изъято из незаконного оборота около 300 л алкогольной продукции
31.12.2016, 08:47
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В ходе профилактических мероприятий сотрудниками ОМВД России по Сургутскому району из магазинов поселений за сутки изъято около 300 литров алкогольной продукции.
Так, в одном из магазинов деревни Сайгатино алкогольные напитки продавались без лицензии. Из магазина изъято более 200 литров продукции.
В отношении владельца торговой объекта составлен административный протокол по статье "нарушение иных правил розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции". Предпринимателю грозит штраф в размере от пяти до десяти тысяч рублей.
Так, в одном из магазинов деревни Сайгатино алкогольные напитки продавались без лицензии. Из магазина изъято более 200 литров продукции.
В отношении владельца торговой объекта составлен административный протокол по статье "нарушение иных правил розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции". Предпринимателю грозит штраф в размере от пяти до десяти тысяч рублей.