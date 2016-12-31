ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В ходе профилактических мероприятий сотрудниками ОМВД России по Сургутскому району из магазинов поселений за сутки изъято около 300 литров алкогольной продукции.

Так, в одном из магазинов деревни Сайгатино алкогольные напитки продавались без лицензии. Из магазина изъято более 200 литров продукции.

В отношении владельца торговой объекта составлен административный протокол по статье "нарушение иных правил розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции". Предпринимателю грозит штраф в размере от пяти до десяти тысяч рублей.