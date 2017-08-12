ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В ходе проверки заявления, поступившего в органы внутренних дел от председателя одного из хабаровских товариществ собственников жилья, установлено, что 43-летняя руководительница коммерческой организации по оказанию бухгалтерских услуг более двух лет присваивала себе деньги со счета ТСЖ, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ранее товарищество заключило с ней договор об оказании различных бухгалтерских услуг. Именно поэтому злоумышленница имела ключ от программы "Банк-клиент" и доступ к банковскому счёту потерпевшей стороны, с которого похищала деньги.

В общей сложности подозреваемая присвоила около 15,4 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса Российской Федерации.