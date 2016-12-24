ОРЕАНДА-НОВОСТИ 23 декабря введена в эксплуатацию первая и единственная в Качугском районе Иркутской области ледовая переправа через реку Лену, которая соединила населённые пункты Верхоленск и Магдан.



Грузоподъёмность переправы 20 тонн. Акт о приёмке ледовой дороги длиной 120 метров был подписан накануне государственными инспекторами Качугского инспекторского участка. Толщина льда в месте оборудованной по всем правилам переправы достигает 82 сантиметров. Однако превышение веса автомобиля 20 тонн недопустимо. Скорость движения по переправе ограничена 10 километрами в час.



Переправа оснащена постом дежурного наблюдателя, стоянкой для автомобилей, пунктом обогрева и шлагбаумом.



В настоящее время в Иркутской области действуют 16 ледовых переправ.