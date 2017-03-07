В Ивановской области суд рассмотрел уголовное дело в отношении бывших сотрудников полиции
07.03.2017, 18:43
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Тейковский районный суд рассмотрен уголовное дело в отношении Константина Курникова, Александра Мельникова, Алексея Журавлёва и Павла Машухина. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного пунктами "а" и "б" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, то есть совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлёкших существенное нарушение прав и законных интересов граждан и охраняемых законом интересов общества и государства, с применением насилия и угрозой его применения, с применением специальных средств).
В суде установлено, что в мае 2015 года начальник полиции МО МВД России "Тейковский" Курников, в целях создания искусственных показателей о раскрываемости тяжких преступлений, совместно с начальником уголовного розыска Мельниковым и оперуполномоченным уголовного розыска того же отдела полиции Машухиным, а также заместителем начальника отдела по раскрытию краж и угонов автотранспорта УМВД России по Ивановской области Журавлёвым, действуя группой, применили физическое и психологическое насилие в отношении двух лиц, проверяемых на причастность к мошенничеству в сфере автострахования. Они незаконно доставили подозреваемых в отдел полиции, где избивали в одном из служебных кабинетов. Не получив признательных показаний, подсудимые вывезли одного из потерпевших в лесной массив, предварительно надев на него наручники, где продолжили пытки - надевали полиэтиленовый пакет на голову, заливали через нос минеральную воду, вызывая обморочное состояние. Все эти действия продолжались, пока потерпевший не сознался в совершении преступления.
В ходе судебного заседания подсудимые вину признали в полном объёме.
Сегодня, 07.03.2017, суд приговорил Курникова и Мельникова к 5 годам лишения свободы, Журавлёва к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы, Машухина - к 3 годам 3 месяцам лишения свободы, условно с испытательным сроком на 3 года. Всем им назначено дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с правоохранительной системой, сроком на 1 год 6 месяцев. Отбывать наказание они будут в колонии общего режима.
Гражданские иски потерпевших удовлетворены в полном объёме.
Приговор в законную силу не вступил.
В суде установлено, что в мае 2015 года начальник полиции МО МВД России "Тейковский" Курников, в целях создания искусственных показателей о раскрываемости тяжких преступлений, совместно с начальником уголовного розыска Мельниковым и оперуполномоченным уголовного розыска того же отдела полиции Машухиным, а также заместителем начальника отдела по раскрытию краж и угонов автотранспорта УМВД России по Ивановской области Журавлёвым, действуя группой, применили физическое и психологическое насилие в отношении двух лиц, проверяемых на причастность к мошенничеству в сфере автострахования. Они незаконно доставили подозреваемых в отдел полиции, где избивали в одном из служебных кабинетов. Не получив признательных показаний, подсудимые вывезли одного из потерпевших в лесной массив, предварительно надев на него наручники, где продолжили пытки - надевали полиэтиленовый пакет на голову, заливали через нос минеральную воду, вызывая обморочное состояние. Все эти действия продолжались, пока потерпевший не сознался в совершении преступления.
В ходе судебного заседания подсудимые вину признали в полном объёме.
Сегодня, 07.03.2017, суд приговорил Курникова и Мельникова к 5 годам лишения свободы, Журавлёва к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы, Машухина - к 3 годам 3 месяцам лишения свободы, условно с испытательным сроком на 3 года. Всем им назначено дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с правоохранительной системой, сроком на 1 год 6 месяцев. Отбывать наказание они будут в колонии общего режима.
Гражданские иски потерпевших удовлетворены в полном объёме.
Приговор в законную силу не вступил.