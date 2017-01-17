В КЧР в 2017 году планируется выполнить капремонт 79 многоквартирных домов
17.01.2017, 11:06
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Карачаево-Черкесской Республике продолжается реализация программы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах. В 2017 году в регионе планируется провести капитальный ремонт 79 домов.
Как сообщили Фонду содействия реформированию ЖКХ в Правительстве Карачаево-Черкесской Республики, капитальный ремонт будет проводиться в зданиях, распложенных в городе Черкесске, Карачаевском городском округе, Адыге-Хабльском, Зеленчукском, Малокарачаевском, Прикубанском, Урупском, Хабезском, Усть-Джегутинском районах.
В перечень основных работ входят ремонт фасадов, крыш, фундаментов, инженерных сетей, установка общедомовых приборов учета и др.
По информации Правительства Карачаево-Черкесской Республики, в 2016 году в регионе был выполнен капитальный ремонт 67 домов.
Как сообщили Фонду содействия реформированию ЖКХ в Правительстве Карачаево-Черкесской Республики, капитальный ремонт будет проводиться в зданиях, распложенных в городе Черкесске, Карачаевском городском округе, Адыге-Хабльском, Зеленчукском, Малокарачаевском, Прикубанском, Урупском, Хабезском, Усть-Джегутинском районах.
В перечень основных работ входят ремонт фасадов, крыш, фундаментов, инженерных сетей, установка общедомовых приборов учета и др.
По информации Правительства Карачаево-Черкесской Республики, в 2016 году в регионе был выполнен капитальный ремонт 67 домов.