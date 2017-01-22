ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Главное управление МЧС России по Калининградской области принимает активное участие в реализации мероприятий по построению и развитию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (АПК). В первую очередь он предназначен для повышения уровня общественной и личной безопасности каждого человека, его защищенности от самых разных угроз. Внедрение данного комплекса на муниципальном уровне станет значительным шагом в развитии системы природно-техногенной безопасности и обеспечения правопорядка.

АПК «Безопасный город» - это своеобразное покрытие наших городов видеосетью с выведением мониторов во все заинтересованные службы. То есть, на улицах и перекрестках, в парках и на площадях, рынках и спортивно-развлекательных комплексах, других общественных местах, где возможны большие скопления людей, устанавливаются видеокамеры. В режиме онлайн можно наблюдать живые картинки жизни города. Таким образом, можно оперативно предупреждать происшествия и реагировать на чрезвычайные ситуации на улицах областного центра.

Кроме того, предусмотрены и так называемые «электронные городовые» - установки экстренной связи «гражданин-полиция». С такого пункта можно срочно вызвать помощь, обратиться с каким-либо вопросом, уточнить дорожную карту. С электронной системой АПК связывают большие надежды по повышению безопасности городских улиц, к тому же она обладает очень важным преимуществом - профилактический эффект, который достигается открытым размещением видеокамер и информированием населения о насыщении городской инфраструктуры системами визуального контроля. Другими словами, люди знают о том, что за улицей наблюдают и это усиливает самоконтроль, повышает степень ответственности граждан.

В Калининграде ситуационно-мониторинговый центр АПК «Безопасный город» официально открылся 23 декабря 2014 года.