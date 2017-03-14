ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Кемеровской области на основании материалов прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о хищении денег, собранных за коммунальные услуги.

В январе 2017 года прокуратура г. Кемерово провела проверку исполнения жилищного законодательства при расчётах ООО «Серебряный бор» с энергоснабжающими организациями за поставленные ресурсы. Установлено, что ООО «Серебряный бор» в период с 2015 года по 2016 год осуществлял деятельность по управлению многоквартирными домами. Предприятие собирало с жильцов средства за коммунальные услуги, однако перечисляло их ресурсоснабжающим организациям не в полном объёме, не передано около 3 млн рублей. Кроме того, ООО «Серебряный бор», не имея финансовой возможности и экономических интересов, предоставило ООО «УК «Серебряный бор» по договору беспроцентного займа более 1,7 млн рублей на цели, не связанные с оказанием жилищно-коммунальных услуг.

Также выявлены нарушения при сборе и перечислении взносов на капитальный ремонт. ООО «Серебряный бор» собрало с собственников жилых помещений 835 тысяч рублей, но перечислило в «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кемеровской области» лишь 108 тыс. рублей.

Таким образом, выявлены признаки хищения на сумму более 3 млн рублей.

В связи с этим прокурор г. Кемерово направил материалы проверки для дачи правовой оценки. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере).