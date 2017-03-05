В Кирове возбуждено дело по факту гибели женщины в результате падения на неё снежной массы
05.03.2017, 17:46
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кировской области по факту гибели женщины в результате падения на неё с крыши дома снежной массы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).
Установлено, что днём 5 марта 2017 года с одного из домов по улице Преображенская города Кирова с крыши 4-этажного дома на женщину 1950 года рождения, идущую по тротуару с внуком, упала снежная масса. От полученной травмы женщина скончалась на месте. 5-летний ребёнок не пострадал.
На место происшествия незамедлительно выехали следователи и следователи-криминалисты аппарата следственного управления, которые провели тщательный осмотр места происшествия, назначили комплекс судебно-медицинских экспертиз.
В настоящее время устанавливаются сотрудники управляющей компании и иные лица, ответственные за уборку снега с крыши указанного дома, а также проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.
Установлено, что днём 5 марта 2017 года с одного из домов по улице Преображенская города Кирова с крыши 4-этажного дома на женщину 1950 года рождения, идущую по тротуару с внуком, упала снежная масса. От полученной травмы женщина скончалась на месте. 5-летний ребёнок не пострадал.
На место происшествия незамедлительно выехали следователи и следователи-криминалисты аппарата следственного управления, которые провели тщательный осмотр места происшествия, назначили комплекс судебно-медицинских экспертиз.
В настоящее время устанавливаются сотрудники управляющей компании и иные лица, ответственные за уборку снега с крыши указанного дома, а также проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.