ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кировской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора организатору ОПС «Прокоповские» Михаилу Прокопьеву. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.210 УК РФ, ч.1 ст.209 УК РФ, п. «н» ст.102 УК РСФСР, пп. «а», «е», «ж», «з», «к» ч.2 ст.105 УК РФ, ч.3 ст.30, пп. «а», «ж», «з», «к» ч.2 ст.105 УК РФ, ч.3 ст.222 УК РФ (организация преступного сообщества, бандитизм, убийство, убийство двух и более лиц, покушение на убийство двух или более лиц, незаконный оборот оружия).

Напомним, в 2014 году, расследуя уголовные дела прошлых лет, следователям СУ СК России по Кировской области удалось выйти на след организованного преступного сообщества «Прокоповские», действовавшего на территории Кировской области с 1993 по 2004 годы. Как выяснили следователи, ОПС состояло из трех структурных подразделений, в том числе банды – силового блока, созданного для нападений на представителей конкурирующих преступных группировок и предпринимателей, а также их убийств. Отдельные участники преступной группы отличались хорошими навыками обращения с огнестрельным оружием, владели приемами рукопашного боя, восточных единоборств, принимали участие в боевых действиях. В состав сообщества входило не менее 22 человек, в отношении 13 уголовное преследование прекращено в связи с их смертью и истечением сроков давности уголовного преследования.

Следствием и судом установлено, что в 90-е годы Михаил Прокопьев, отличавшийся жестокостью и самолюбием, создал организованное преступное сообщество «Прокоповские», основным источником дохода которого стало вымогательство денег и иного имущества у предпринимателей, а также криминальный контроль за их деятельностью. Постепенно в ОПС, характеризующееся устойчивостью, организованностью и тесной взаимосвязью между участниками, добровольно входили жители Кировской области. Сплоченность в коллективе поддерживалась жесткой дисциплиной, системой материального обогащения за совершение противоправных деяний и категорическим отказом от сотрудничества с правоохранительными органами. Участники тщательно конспирировались, связываясь между собой по номерам, известным только внутри сообщества, и постоянно меняли адреса съемных квартир. В то же время криминальный авторитет, численный состав и финансовая мощь преступной организации возрастали с каждым годом.

Непосредственно Михаилу Прокопьеву инкриминируется совершение покушения на убийство трех лиц, а также убийство восьмерых человек: главаря противоборствующей группировки Романа Городчикова, предпринимателя Евгения Елкина, директора частного охранного предприятия «Аякс» Павла Сенина, директора чаеразвесочной фабрики Игоря Гайдаша, гендиректора коммерческого центра «Вятский» Анатолия Горбушина, а также троих участников другой кировской ОПГ.

Так, 5 августа 2000 года по указанию Прокопьева и его правой руки Сергея Кривошеина один из участников ОПС произвел выстрелы из пистолета и обреза охотничьего ружья в Игоря Гайдаша возле его дома в поселке Субботиха, ранения оказались смертельными. Мотивом к совершению преступления послужил отказ предпринимателя платить преступному сообществу деньги за «крышевание», а также устрашение других коммерсантов.

Спустя три года город Киров потрясло еще одно громкое убийство. По тем же мотивам был застрелен генеральный директор коммерческого центра «Вятский» Анатолий Горбушин. Утром 7 июля 2003 года Горбушин на своем автомобиле отъехал от дачи, расположенной в деревне Камешники. Кривошеин и киллер ОПС, устроившие засаду около дороги, расстреляли машину из автомата Калашникова и помпового ружья, после чего скрылись с места происшествия. От оружия они спешно избавились. Кривошеин сообщил Прокопьеву о том, что задача выполнена, и скрылся из города.

Как выяснили следователи, «заработанные» деньги Прокопьев вкладывал в создание и развитие развлекательных заведений, организаций общественного питания и отдыха на территории региона, другая часть прибыли уходила на содержание сообщества, в том числе приобретение оружия и боеприпасов. На территории Кирова было обнаружено три схрона, всего изъято 32 единицы огнестрельного оружия, в том числе автоматы Калашникова, пистолеты-пулеметы, ручной противотанковый гранатомет, пистолеты, револьверы, обрезы гладкоствольных ружей, охотничье гладкоствольное ружье, большое количество патронов различного калибра, реактивные противотанковые гранаты, ручные гранаты, приспособления для бесшумной стрельбы.

Хотя следствие принципиально отказалось заключать с Прокопьевым досудебное соглашение, под количеством и тяжестью собранных следователями и следователями-криминалистами регионального СК России неопровержимых доказательств он признал свою вину и дал признательные показания.

Что же касается второго фигуранта уголовного дела – одного из активных участников ОПС «Прокоповские» Павла Колпакова – он признан виновным в убийстве двух и более лиц (пп. «а», «е», «ж», «з», «к» ч.2 ст.105 УК РФ). Следствием и судом установлено, что в 1995-1996 году он вступил в сообщество и вошел в его силовой блок, совершавший особо тяжкие преступления. Следователями была установлена причастность Колпакова к тройному убийству: в ноябре 1998 года в городе Кирове он совместно с другими участниками ОПС убил троих «коллег» из конкурирующей преступной группировки. В 2000 году Колпаков попытался выйти из состава ОПС, в результате чего по указанию Михаила Прокопьева на него было совершено покушение на убийство Сергеем Кривошеиным. Уголовное преследование по ч.2 ст.210 УК РФ (участие в преступном сообществе) было прекращено в суде в связи с истечением сроков давности.

Следственной группой СУ СК России по Кировской области был проделан значительный объем работы по установлению и сбору доказательств всей деятельности группировки «Прокоповские». Для этого было допрошено около 400 свидетелей, среди которых лица, имевшие прямое отношение к деятельности ОПС, представители противоборствующих преступных группировок, предприниматели, с которых незаконно собиралась «дань» и очевидцы преступлений. Проведены 93 судебные экспертизы: судебно-медицинские, баллистические, взрывотехнические, криминалистические, психиатрические и психологические. Всего с участием обвиняемых и подозреваемых было проведено более 50 проверок показаний на месте, свыше 37 очных ставок, а материалы уголовного дела составили свыше 50 томов.

Собранные следователями СУ СК России доказательства признаны судом достаточными для вынесения подсудимым приговора. Михаилу Прокопьеву назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы. Павлу Колпакову назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Ранее остальные участники ОПС «Прокоповские» также были признаны виновными в совершении особо тяжких преступлений. Сергею Кривошеину назначено наказание в виде 24 лет и 1 месяца лишения свободы, активным участникам ОПС Дмитрию Изместьеву – 24 года, Сергею Ширину – 23 года, а Роману Кара – 13 лет лишения свободы. Участнику ОПС, обеспечивающему безопасность участников сообщества, Леониду Подгайцу назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы.