В Кировской области организатор ОПС из 90-х "Прокоповские" приговорён к пожизненному лишению свободы
Напомним, в 2014 году, расследуя уголовные дела прошлых лет, следователям СУ СК России по Кировской области удалось выйти на след организованного преступного сообщества «Прокоповские», действовавшего на территории Кировской области с 1993 по 2004 годы. Как выяснили следователи, ОПС состояло из трех структурных подразделений, в том числе банды – силового блока, созданного для нападений на представителей конкурирующих преступных группировок и предпринимателей, а также их убийств. Отдельные участники преступной группы отличались хорошими навыками обращения с огнестрельным оружием, владели приемами рукопашного боя, восточных единоборств, принимали участие в боевых действиях. В состав сообщества входило не менее 22 человек, в отношении 13 уголовное преследование прекращено в связи с их смертью и истечением сроков давности уголовного преследования.
Следствием и судом установлено, что в 90-е годы Михаил Прокопьев, отличавшийся жестокостью и самолюбием, создал организованное преступное сообщество «Прокоповские», основным источником дохода которого стало вымогательство денег и иного имущества у предпринимателей, а также криминальный контроль за их деятельностью. Постепенно в ОПС, характеризующееся устойчивостью, организованностью и тесной взаимосвязью между участниками, добровольно входили жители Кировской области. Сплоченность в коллективе поддерживалась жесткой дисциплиной, системой материального обогащения за совершение противоправных деяний и категорическим отказом от сотрудничества с правоохранительными органами. Участники тщательно конспирировались, связываясь между собой по номерам, известным только внутри сообщества, и постоянно меняли адреса съемных квартир. В то же время криминальный авторитет, численный состав и финансовая мощь преступной организации возрастали с каждым годом.
Непосредственно Михаилу Прокопьеву инкриминируется совершение покушения на убийство трех лиц, а также убийство восьмерых человек: главаря противоборствующей группировки Романа Городчикова, предпринимателя Евгения Елкина, директора частного охранного предприятия «Аякс» Павла Сенина, директора чаеразвесочной фабрики Игоря Гайдаша, гендиректора коммерческого центра «Вятский» Анатолия Горбушина, а также троих участников другой кировской ОПГ.
Так, 5 августа 2000 года по указанию Прокопьева и его правой руки Сергея Кривошеина один из участников ОПС произвел выстрелы из пистолета и обреза охотничьего ружья в Игоря Гайдаша возле его дома в поселке Субботиха, ранения оказались смертельными. Мотивом к совершению преступления послужил отказ предпринимателя платить преступному сообществу деньги за «крышевание», а также устрашение других коммерсантов.
Спустя три года город Киров потрясло еще одно громкое убийство. По тем же мотивам был застрелен генеральный директор коммерческого центра «Вятский» Анатолий Горбушин. Утром 7 июля 2003 года Горбушин на своем автомобиле отъехал от дачи, расположенной в деревне Камешники. Кривошеин и киллер ОПС, устроившие засаду около дороги, расстреляли машину из автомата Калашникова и помпового ружья, после чего скрылись с места происшествия. От оружия они спешно избавились. Кривошеин сообщил Прокопьеву о том, что задача выполнена, и скрылся из города.
Как выяснили следователи, «заработанные» деньги Прокопьев вкладывал в создание и развитие развлекательных заведений, организаций общественного питания и отдыха на территории региона, другая часть прибыли уходила на содержание сообщества, в том числе приобретение оружия и боеприпасов. На территории Кирова было обнаружено три схрона, всего изъято 32 единицы огнестрельного оружия, в том числе автоматы Калашникова, пистолеты-пулеметы, ручной противотанковый гранатомет, пистолеты, револьверы, обрезы гладкоствольных ружей, охотничье гладкоствольное ружье, большое количество патронов различного калибра, реактивные противотанковые гранаты, ручные гранаты, приспособления для бесшумной стрельбы.
Хотя следствие принципиально отказалось заключать с Прокопьевым досудебное соглашение, под количеством и тяжестью собранных следователями и следователями-криминалистами регионального СК России неопровержимых доказательств он признал свою вину и дал признательные показания.
Что же касается второго фигуранта уголовного дела – одного из активных участников ОПС «Прокоповские» Павла Колпакова – он признан виновным в убийстве двух и более лиц (пп. «а», «е», «ж», «з», «к» ч.2 ст.105 УК РФ). Следствием и судом установлено, что в 1995-1996 году он вступил в сообщество и вошел в его силовой блок, совершавший особо тяжкие преступления. Следователями была установлена причастность Колпакова к тройному убийству: в ноябре 1998 года в городе Кирове он совместно с другими участниками ОПС убил троих «коллег» из конкурирующей преступной группировки. В 2000 году Колпаков попытался выйти из состава ОПС, в результате чего по указанию Михаила Прокопьева на него было совершено покушение на убийство Сергеем Кривошеиным. Уголовное преследование по ч.2 ст.210 УК РФ (участие в преступном сообществе) было прекращено в суде в связи с истечением сроков давности.
Следственной группой СУ СК России по Кировской области был проделан значительный объем работы по установлению и сбору доказательств всей деятельности группировки «Прокоповские». Для этого было допрошено около 400 свидетелей, среди которых лица, имевшие прямое отношение к деятельности ОПС, представители противоборствующих преступных группировок, предприниматели, с которых незаконно собиралась «дань» и очевидцы преступлений. Проведены 93 судебные экспертизы: судебно-медицинские, баллистические, взрывотехнические, криминалистические, психиатрические и психологические. Всего с участием обвиняемых и подозреваемых было проведено более 50 проверок показаний на месте, свыше 37 очных ставок, а материалы уголовного дела составили свыше 50 томов.
Собранные следователями СУ СК России доказательства признаны судом достаточными для вынесения подсудимым приговора. Михаилу Прокопьеву назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы. Павлу Колпакову назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Ранее остальные участники ОПС «Прокоповские» также были признаны виновными в совершении особо тяжких преступлений. Сергею Кривошеину назначено наказание в виде 24 лет и 1 месяца лишения свободы, активным участникам ОПС Дмитрию Изместьеву – 24 года, Сергею Ширину – 23 года, а Роману Кара – 13 лет лишения свободы. Участнику ОПС, обеспечивающему безопасность участников сообщества, Леониду Подгайцу назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы.