ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В ходе оперативной разработки, проводимой Управлением по контролю за оборотом наркотиков МВД по Коми, установлены личности двух жителей Сыктывкара, которые работали курьерами в интернет-магазине по продаже синтетических наркотиков. Данный магазин действовал как на территории Республики Коми, так и в других регионах России.

Задачей курьеров было хранение, расфасовка и помещение в тайники-закладки партий наркотических средств для последующего их сбыта потребителям. В целях конспирации сыктывкарцы размещали тайники исключительно в городе Ухте.

В июле 2017 года сотрудниками УНК МВД по Республике Коми в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий на территории г.Ухты преступная деятельность данной группы была пресечена, все фигуранты задержаны.

Также в лесном массиве автодороги «Ухта-Сыктывкар» в тайнике были обнаружены и изъяты 10 пакетов с наркотическим средством – производным N-метилэфедрона, а у одного из членов группы при себе хранилось 116 пакетиков с наркотическим средством.

При проведении обыска на съемной квартире фигурантов в Ухте изъята партия наркотических средств, приготовленная для сбыта, общей массой свыше 250 граммов.

Более того, в результате проведенных мероприятий был установлен и задержан с поличным третий фигурант преступной группы - житель г.Сосногорска, который был розничным курьером.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

В отношении злоумышленников избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.