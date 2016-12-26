ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 27 декабря в Кремле Президент проведёт заседание Государственного совета по вопросу «Об экологическом развитии Российской Федерации в интересах будущих поколений».

На заседании будут рассмотрены роль и место России в решении глобальных экологических проблем, основные задачи долгосрочного экологически устойчивого развития России, такие как снижение рисков деградации окружающей среды и исчерпания природных ресурсов, ликвидация накопленного экологического вреда, внедрение современных чистых технологий на производстве, снижение выбросов вредных веществ.

С основными докладами выступят губернатор Челябинской области Борис Дубровский и Министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской, возглавлявшие рабочую группу по подготовке к заседанию.