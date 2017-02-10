В Крыму полностью восстановлено электроснабжение
10.02.2017, 14:37
ОРЕАНДА-НОВОСТИ В Крыму завершены ремонтно-восстановительные работы в населенных пунктах Крымского полуострова, которые ранее были обесточены из-за обрывов линий электропередач вследствие ухудшения погодных условий.
Несмотря на сильный ветер, осложняющий проведение аварийных работ и препятствующий установке грузоподъемных механизмов и работам на высоте, специалисты ГУП РК «Крымэнерго» полностью восстановили работоспособность всех воздушных линий 6-10 кВ.
На данный момент энергоснабжение всех населенных пунктов полностью восстановлено, все социально-значимые объекты работают в штатном режиме.
При этом сотрудники Центра управления в кризисных ситуациях продолжают следить за оперативной обстановкой на территории Республики. Оперативные группы проводят мониторинг состояния энергоснабжения населённых пунктов полуострова.
Несмотря на сильный ветер, осложняющий проведение аварийных работ и препятствующий установке грузоподъемных механизмов и работам на высоте, специалисты ГУП РК «Крымэнерго» полностью восстановили работоспособность всех воздушных линий 6-10 кВ.
На данный момент энергоснабжение всех населенных пунктов полностью восстановлено, все социально-значимые объекты работают в штатном режиме.
При этом сотрудники Центра управления в кризисных ситуациях продолжают следить за оперативной обстановкой на территории Республики. Оперативные группы проводят мониторинг состояния энергоснабжения населённых пунктов полуострова.