ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Управлением по расследованию особо важных дел ГСУ СКР по Республике Крым завершено расследование уголовного дела в отношении водителя ПАО «Керченское АТП 14313». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности, причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть двух или более лиц).

По данным следствия, 11 августа 2016 года обвиняемый, не справившись с управлением, допустил съезд с автодороги и опрокидывание автобуса, в котором находились 19 человек, в овраг глубиной 50 метров в районе села Щебетовка. В результате дорожно-транспортного происшествия 7 человек погибло, ещё 12 получили травмы различной степени тяжести.