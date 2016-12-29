В Курганской области полицейские вернули детям ёлку, пропавшую из школьного двора
29.12.2016, 15:24
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 26 декабря полицейские города Шадринска увидели на телевидении сюжет о том, что из двора городской школы №20 пропала новогодняя ёлка, которую купили и украсили ученики вместе с родителями.
Несмотря на то, что сами граждане не обращались по данному факту в органы внутренних дел, полицейские решили оказать им помощь. Уже на следующий день личность похитителя ёлки была установлена – им оказался молодой человек, проживающий неподалёку от школы.
23 декабря, проходив по школьному двору, он взял ёлку и потащил её по земле в сторону своего дома. Именно по этим следам – обрывкам мишуры и иголкам, которые остались на земле от волочения – сотрудники полиции и вышли к его подъезду.
Полицейские изъяли ёлку у похитителя и вернули детям.
Несмотря на то, что сами граждане не обращались по данному факту в органы внутренних дел, полицейские решили оказать им помощь. Уже на следующий день личность похитителя ёлки была установлена – им оказался молодой человек, проживающий неподалёку от школы.
23 декабря, проходив по школьному двору, он взял ёлку и потащил её по земле в сторону своего дома. Именно по этим следам – обрывкам мишуры и иголкам, которые остались на земле от волочения – сотрудники полиции и вышли к его подъезду.
Полицейские изъяли ёлку у похитителя и вернули детям.