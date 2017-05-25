В Курской области по факту исчезновения мальчика возбуждено уголовное дело
25.05.2017, 14:53
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Курской области по факту безвестного исчезновения 7-летнего жителя села Рогозецкий Луг Тимского района возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).
Кроме того, следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Курской области начата доследственная проверка по факту неисполнения должностными лицами органов опеки и попечительства своих обязанностей.
На данный период времени установлено, что ребёнок проживает в семье с матерью, бабушкой и дедушкой. При этом взрослые воспитанием ребенка должным образом не занимаются, ведут антиобщественный образ жизни и, по пояснениям других родственников, нередко применяют к нему физическую силу, в связи с чем ребёнок часто уходил из дома. Вечером 23 мая 2017 года он в очередной раз ушёл из дома с двумя собаками, одна из которых через некоторое время вернулась. Лишь утром 24 мая глава сельсовета, узнав о пропаже ребёнка, сообщила о случившемся в правоохранительные органы.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий местонахождение ребёнка установить не удалось, поэтому активные поиски продолжаются. На данный момент в поисках задействовано уже около 600 человек – сотрудники Следственного комитета, полиции, МЧС, Росгвардии, военнослужащие и волонтеры.
Мы помним случай в Оренбурге, где пропала девочка и на её поиски откликнулись все - и правоохранители, и волонтёры, и обычные люди. В итоге ребёнка удалось найти и спасти благодаря людскому неравнодушию.
Кроме того, следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Курской области начата доследственная проверка по факту неисполнения должностными лицами органов опеки и попечительства своих обязанностей.
На данный период времени установлено, что ребёнок проживает в семье с матерью, бабушкой и дедушкой. При этом взрослые воспитанием ребенка должным образом не занимаются, ведут антиобщественный образ жизни и, по пояснениям других родственников, нередко применяют к нему физическую силу, в связи с чем ребёнок часто уходил из дома. Вечером 23 мая 2017 года он в очередной раз ушёл из дома с двумя собаками, одна из которых через некоторое время вернулась. Лишь утром 24 мая глава сельсовета, узнав о пропаже ребёнка, сообщила о случившемся в правоохранительные органы.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий местонахождение ребёнка установить не удалось, поэтому активные поиски продолжаются. На данный момент в поисках задействовано уже около 600 человек – сотрудники Следственного комитета, полиции, МЧС, Росгвардии, военнослужащие и волонтеры.
Мы помним случай в Оренбурге, где пропала девочка и на её поиски откликнулись все - и правоохранители, и волонтёры, и обычные люди. В итоге ребёнка удалось найти и спасти благодаря людскому неравнодушию.