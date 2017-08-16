ОРЕАНДА-НОВОСТИ. По мнению депутата Государственной Думы фракции ЛДПР Дмитрия Савельева, практически во всех российских регионах растёт количество жалоб от покупателей, недовольных качеством продукции. По данным некоторых исследовательских центров, за этот год увеличилось вдвое число граждан, которых не устраивает качество мяса, молока и молочных продуктов, в полтора раза – число лиц, недовольных качеством колбасных изделий. Кроме того, как рассказывают потребители, на полках магазинов часто попадаются просроченные товары, а в торговых залах крупных сетей покупатели сталкиваются с грязью, плесенью и с грызунами.

«Получается, что торговые сети, снижая цены за счёт объёмов закупок, зачастую не заботятся о других важных критериях, рассчитывая, что покупатель всё равно придёт. Не является секретом, что зачастую ради увеличения собственной прибыли сети давят на поставщиков, вынуждая снижать цены на поставляемые им продовольственные товары. Те вынужденно идут у них на поводу, снижая цену вместе с качеством продуктов. При этом стоимость товара на полках магазинов остаётся прежней при более низком качестве.

Богатые ресурсы России позволяют в полной мере обеспечивать население хорошими и дешёвыми продуктами питания. А на деле полки завалены товарами низкого качества, а то и фальсификатами и «просрочкой». Я считаю, пора в этой сфере наводить порядок. У нас отсутствуют сводные данные о том, кто, как и в каких объёмах в России производит продовольствие. Нужно провести всероссийскую перепись производителей продуктов питания. Только тогда будет возможен эффективный контроль. Каждый производитель, поставляющий товары на прилавки, должен быть зарегистрирован, чтобы в любой момент мог дать ответ о количестве, качестве и себестоимости произведенной продукции. Также я убеждён в необходимости увеличения штрафов за продажу просроченных товаров в 10 раз минимум. Торговля «просрочкой» должна быть экономически невыгодной - только тогда она пропадёт с прилавков магазинов», - отметил Дмитрий Савельев.