В МЧС России состоялось подписание соглашения с Уполномоченным по правам человека
04.02.2017, 11:21
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В МЧС России состоялось подписание соглашения между чрезвычайным ведомством и Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации. Заключение двухстороннего соглашения нацелено на совершенствование системы оказание помощи людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, взаимодействия органов государственной власти и гражданского общества, в том числе, защиты прав военнослужащих, сотрудников ФПС и других служащих Министерства.
"Цель подписания соглашения – организовать совместную работу, потому что для МЧС России очень важно, чтобы в зонах ЧС, крупных катаклизмов и бедствий неукоснительно соблюдались права людей и в кратчайшие сроки восстанавливалась вся социальная инфраструктура, создавались необходимые условия проживания, особенно это касается детей, людей пожилого возраста. Очень важно, чтобы в этих непростых условиях мы обеспечивали и доступность систем связи и коммуникаций, чтобы люди могли обращаться к родным и близким, и осуществляли целый комплекс мероприятий по поддержке людей в сложной жизненной ситуации, - сказал министр.
В частности, МЧС России и аппарат Уполномоченного по правам человека в РФ в рамках реализации соглашения буду осуществлять взаимодействие по защите и восстановлению нарушенных прав граждан, в том числе при экстренном реагировании в случае ЧС, защите населения и территорий от пожаров, обеспечении безопасности людей на водных объектах, а также осуществлении мер по чрезвычайному гуманитарному реагированию.
Стороны организуют информационный обмен по вопросам защиты прав социально незащищённых категорий граждан, правового просвещения населения в области обеспечения безопасности. Кроме того, планируется реализация крупных научно-исследовательских и образовательных проектов.
"Мы начали взаимодействовать давно, и у нас уже есть опыт, исходя из которого мы и формулировали положения этого Соглашения. Очень важно на основе обращений граждан, которые поступают к нам, вооружить министра по чрезвычайным ситуациям, рассказав, какие тревоги у людей, чтобы можно было пойти на превентивные меры", - сказала Татьяна Москалькова.
Уполномоченный по правам человека в РФ отметила, что люди сегодня обращаются с вопросами по поводу числа пострадавших на пожарах, связанных с низкой ответственность собственника за пожарную безопасность на его объекте.
Оказание своевременной помощи населению также является одним из ключевых направлений совместной работы МЧС России и аппарата Уполномоченного по правам человека в РФ. Соглашение позволит ускорить этот процесс, минуя бюрократические вопросы. Татьяна Москалькова привела пример такого эффективного взаимодействия ведомств, напомнив о чрезвычайной ситуации на Военно-Грузинской дороге, произошедшей в 2016 году, когда сотни граждан Армении не могли попасть на родину. Тогда по просьбе Уполномоченного по делам человека в РФ авиацией МЧС России все эти люди были доставлены домой.
Министр отметил, что помощь и поддержка людям, оказавшимся в беде является приоритетной задачей МЧС России.
"В 2016 году пожарными, спасателями, психологами и другими специалистами МЧС России была оказана различная помощь более чем 2 миллионам людей. Помощь должна приходить к человеку, а не человек – искать помощи", - сказал Владимир Пучков.
По словам главы МЧС России, эта работа координируется Национальным центром управления в кризисных ситуациях в плотном взаимодействии с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, региональными властями и общественными организациями.
"Цель подписания соглашения – организовать совместную работу, потому что для МЧС России очень важно, чтобы в зонах ЧС, крупных катаклизмов и бедствий неукоснительно соблюдались права людей и в кратчайшие сроки восстанавливалась вся социальная инфраструктура, создавались необходимые условия проживания, особенно это касается детей, людей пожилого возраста. Очень важно, чтобы в этих непростых условиях мы обеспечивали и доступность систем связи и коммуникаций, чтобы люди могли обращаться к родным и близким, и осуществляли целый комплекс мероприятий по поддержке людей в сложной жизненной ситуации, - сказал министр.
В частности, МЧС России и аппарат Уполномоченного по правам человека в РФ в рамках реализации соглашения буду осуществлять взаимодействие по защите и восстановлению нарушенных прав граждан, в том числе при экстренном реагировании в случае ЧС, защите населения и территорий от пожаров, обеспечении безопасности людей на водных объектах, а также осуществлении мер по чрезвычайному гуманитарному реагированию.
Стороны организуют информационный обмен по вопросам защиты прав социально незащищённых категорий граждан, правового просвещения населения в области обеспечения безопасности. Кроме того, планируется реализация крупных научно-исследовательских и образовательных проектов.
"Мы начали взаимодействовать давно, и у нас уже есть опыт, исходя из которого мы и формулировали положения этого Соглашения. Очень важно на основе обращений граждан, которые поступают к нам, вооружить министра по чрезвычайным ситуациям, рассказав, какие тревоги у людей, чтобы можно было пойти на превентивные меры", - сказала Татьяна Москалькова.
Уполномоченный по правам человека в РФ отметила, что люди сегодня обращаются с вопросами по поводу числа пострадавших на пожарах, связанных с низкой ответственность собственника за пожарную безопасность на его объекте.
Оказание своевременной помощи населению также является одним из ключевых направлений совместной работы МЧС России и аппарата Уполномоченного по правам человека в РФ. Соглашение позволит ускорить этот процесс, минуя бюрократические вопросы. Татьяна Москалькова привела пример такого эффективного взаимодействия ведомств, напомнив о чрезвычайной ситуации на Военно-Грузинской дороге, произошедшей в 2016 году, когда сотни граждан Армении не могли попасть на родину. Тогда по просьбе Уполномоченного по делам человека в РФ авиацией МЧС России все эти люди были доставлены домой.
Министр отметил, что помощь и поддержка людям, оказавшимся в беде является приоритетной задачей МЧС России.
"В 2016 году пожарными, спасателями, психологами и другими специалистами МЧС России была оказана различная помощь более чем 2 миллионам людей. Помощь должна приходить к человеку, а не человек – искать помощи", - сказал Владимир Пучков.
По словам главы МЧС России, эта работа координируется Национальным центром управления в кризисных ситуациях в плотном взаимодействии с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, региональными властями и общественными организациями.