В МГУ заработал один из крупнейших в мире цифровых гербариев
25.01.2017, 11:29
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Учёные МГУ имени М. В. Ломоносова в рамках проекта «Ноев ковчег» создали один из крупнейших в мире цифровых гербариев — коллекцию отсканированных изображений гербарных образцов из фондов биологического факультета. В процессе изучения и пополнения фондов Гербария учёные опубликовали статьи в журналах Phytotaxa, Plant Ecology and Evolution и PeerJ.
«Проект «Ноев ковчег» абсолютно уникален для России, да и для всего мира, — говорит научный координатор проекта, ведущий научный сотрудник Московского университета Пётр Каменский. — Основная цель проекта — сохранение, исследование и полезное использование биологического разнообразия нашей планеты… Важную часть проекта составляет создание единого биоколлекционного информационного пространства. Иными словами, мы разрабатываем цифровой ресурс, который объединит в себе максимально возможное количество информации о биологических коллекциях. Цифровой гербарий Московского университета — это «первая ласточка» нашей информационной системы, которая наглядно демонстрирует все выгоды глобального подхода к анализу биоразнообразия».
Сейчас цифровой гербарий Московского университета насчитывает 786 000 образцов. Изображения уже доступны для всех желающих на портале Депозитария живых систем МГУ.
На сегодняшний день цифровой гербарий МГУ имени М.В.Ломоносова занимает первое место в мире по числу отсканированных образцов среди университетских коллекций и шестое место «в общем зачёте», уступая лишь коллекциям крупнейших научных центров мира: Парижа, Лейдена, Пекина, Нью-Йорка и Вашингтона.
Гербарий Московского университета (MW) — коллекция мирового значения, первое упоминание о которой относится ещё к 1780 году. Это один из ведущих центров изучения и документации разнообразия растений. Объём фондов превышает 1 011 000 образцов. Здесь сосредоточены как ценнейшие исторические реликвии, связанные с именами Карла Линнея и Джеймса Кука, так и обширные материалы последующих исследователей флоры.
«Проект «Ноев ковчег» абсолютно уникален для России, да и для всего мира, — говорит научный координатор проекта, ведущий научный сотрудник Московского университета Пётр Каменский. — Основная цель проекта — сохранение, исследование и полезное использование биологического разнообразия нашей планеты… Важную часть проекта составляет создание единого биоколлекционного информационного пространства. Иными словами, мы разрабатываем цифровой ресурс, который объединит в себе максимально возможное количество информации о биологических коллекциях. Цифровой гербарий Московского университета — это «первая ласточка» нашей информационной системы, которая наглядно демонстрирует все выгоды глобального подхода к анализу биоразнообразия».
Сейчас цифровой гербарий Московского университета насчитывает 786 000 образцов. Изображения уже доступны для всех желающих на портале Депозитария живых систем МГУ.
На сегодняшний день цифровой гербарий МГУ имени М.В.Ломоносова занимает первое место в мире по числу отсканированных образцов среди университетских коллекций и шестое место «в общем зачёте», уступая лишь коллекциям крупнейших научных центров мира: Парижа, Лейдена, Пекина, Нью-Йорка и Вашингтона.
Гербарий Московского университета (MW) — коллекция мирового значения, первое упоминание о которой относится ещё к 1780 году. Это один из ведущих центров изучения и документации разнообразия растений. Объём фондов превышает 1 011 000 образцов. Здесь сосредоточены как ценнейшие исторические реликвии, связанные с именами Карла Линнея и Джеймса Кука, так и обширные материалы последующих исследователей флоры.