ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Подмосковье завершил работу III Международный военно-технический форум «Армия-2017». Он включал обширные экспозиционную, демонстрационную и научно-деловую программы, которые были рассчитаны не только на экспертное сообщество, но и на широкую аудиторию.

Экспозиция форума насчитывала более 40 тематических разделов, где демонстрировались самые передовые достижения оборонно-промышленного комплекса и перспективные образцы вооружения и военной техники российского и зарубежного производства.

В выставочных павильонах форума 1209 предприятий и организаций представили 18523 разработки и технологии в сфере обороны и безопасности.

27 августа посещаемость форума составила 133457 человек.

В совокупности с мероприятиями военных округов и Северного флота в воскресенье поля форума посетили 177969 человек.

С начала форума общее количество его гостей и участников составило около 700 тыс. человек («Патриот» — 562974 чел.; военные округа и Северный Флот — 135500 чел.).

В работе форума приняли участие представители 114 иностранных государств, 65 официальных военных делегаций, в том числе 35 — высокого уровня, из которых 20 возглавляли руководители оборонных ведомств. Общее количество представителей иностранных военных ведомств превысило 300 человек.

Всего «на полях» форума проведено более 50 двусторонних встреч с иностранными партн`рами по линии Минобороны России, Минпромторга России, ФСВТС России, корпорации «Ростех», АО «Рособоронэкспорт», АО «Концерн «Калашников» и других предприятий военно-промышленного комплекса.

В форуме приняли участие 78 иностранных оборонных предприятий из 14 стран, таких как Армения, Белоруссия, Индия, Казахстан, Китай, Пакистан, Словакия, Таиланд, Турция, Франция, Эстония, Чехия, ЮАР, Корея. Национальные экспозиции представили Армения, Белоруссия, Казахстан, Китай, Пакистан, Словакия и ЮАР.

В рамках форума были проведены международные специализированные выставки «Российская выставка вооружений» и «Интеллектуальные промышленные технологии».

Также проведено 140 мероприятий научно-деловой программы по 48 тематическим направлениям. Круглые столы, конференции и брифинги прошли на высоком методическом уровне, с привлечением ведущих специалистов самых различных областей, охватывающих сферу науки и производства вооружения и средств обеспечения ведения вооруженной борьбы.

В мероприятиях научно-деловой программы было задействовано 39 органов военного управления и 31 внешняя организация, приняли участие представители 17 зарубежных стран.

Общее количество участников деловой программы превысило 8600 человек. Из них более 2 тыс. специалистов высшей квалификации.

Использование системы видеоконференцсвязи позволило расширить географию участников форума. Прямая связь была организована в рамках проведения 12 круглых столов с 21 абонентами с географией от Калининграда до Хабаровска, а также впервые с авиабазой Хмеймим в Сирии.