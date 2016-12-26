В Минобрнауки прошло совещание по мерам, предпринимаемым для сокращения численности детей, оставшихся без попечения родителей
26.12.2016, 19:01
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Министр образования и науки Российской Федерации О.Ю. Васильева провела по поручению заместителя Председателя Правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец совещание по мерам, предпринимаемым для сокращения численности детей, оставшихся без попечения родителей.
В обсуждении приняли участие директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минобрнауки России Е.А. Сильянов, представители Забайкальского, Красноярского, Алтайского, Приморского, Хабаровского краёв, Кемеровской, Иркутской, Челябинской, Свердловской, Калужской, Липецкой, Тульской областей, Кабардино-Балкарской Республики, Республики Тыва, а также Санкт-Петербурга, Москвы и Севастополя.
Собравшиеся обсудили дополнительные меры по сокращению численности детей, сведения о которых находятся в государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей.
Выступая перед собравшимися, Министр сказала: "Несмотря на то, что темп сокращения детей-сирот во многих присутствующих здесь регионах выше среднего по России, и вы за последние два-три года показываете хорошие результаты, всё равно число детей в банке данных остаётся высоким. Поэтому и внимание к вашей деятельности повышенное. Необходимо усиление предпринимаемых мер".
Последние годы активизировалась деятельность органов власти всех уровней на обеспечение права ребёнка жить и воспитываться в семье. В результате, в государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, их число сократилось в 3 раза: с 186 тыс. до 59,6 тыс.
Тенденции к снижению продолжаются, и в этом году банк данных стал меньше на 16% по сравнению с прошлым годом. Улучшились показатели, характеризующие статистику выявления детей, оставшихся без попечения родителей, профилактику социального сиротства и устройство детей в замещающие семьи.
Так за 10 месяцев 2016 г. выявлено около 48 тыс. детей, устроено на воспитание в семьи почти 68 тыс. детей. То есть положительная динамика сохраняется – за 10 месяцев текущего года передано на семейные формы устройства на 39,45% больше, чем выявлено.
Также в ходе совещания, О.Ю. Васильева сообщила, что на днях запущена обновлённая версия сайта "Усыновите.ру".
Поисковая система информации о детях расширила свои возможности. При наличии у ребёнка братьев и сестёр персональная страница ребёнка дополнена ссылками на персональные страницы его братьев и сестёр. На странице с информацией о ребёнке указаны группа здоровья, месяц и год обновления фотографии, причина отсутствия родительского попечения.
Кроме того, внедрён модуль для возможности электронной записи граждан на приём в федеральный банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей. Добавлены новые разделы "Истории замещающих семей", "Наставничество" и "Умная помощь детям-сиротам".
В обсуждении приняли участие директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минобрнауки России Е.А. Сильянов, представители Забайкальского, Красноярского, Алтайского, Приморского, Хабаровского краёв, Кемеровской, Иркутской, Челябинской, Свердловской, Калужской, Липецкой, Тульской областей, Кабардино-Балкарской Республики, Республики Тыва, а также Санкт-Петербурга, Москвы и Севастополя.
Собравшиеся обсудили дополнительные меры по сокращению численности детей, сведения о которых находятся в государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей.
Выступая перед собравшимися, Министр сказала: "Несмотря на то, что темп сокращения детей-сирот во многих присутствующих здесь регионах выше среднего по России, и вы за последние два-три года показываете хорошие результаты, всё равно число детей в банке данных остаётся высоким. Поэтому и внимание к вашей деятельности повышенное. Необходимо усиление предпринимаемых мер".
Последние годы активизировалась деятельность органов власти всех уровней на обеспечение права ребёнка жить и воспитываться в семье. В результате, в государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, их число сократилось в 3 раза: с 186 тыс. до 59,6 тыс.
Тенденции к снижению продолжаются, и в этом году банк данных стал меньше на 16% по сравнению с прошлым годом. Улучшились показатели, характеризующие статистику выявления детей, оставшихся без попечения родителей, профилактику социального сиротства и устройство детей в замещающие семьи.
Так за 10 месяцев 2016 г. выявлено около 48 тыс. детей, устроено на воспитание в семьи почти 68 тыс. детей. То есть положительная динамика сохраняется – за 10 месяцев текущего года передано на семейные формы устройства на 39,45% больше, чем выявлено.
Также в ходе совещания, О.Ю. Васильева сообщила, что на днях запущена обновлённая версия сайта "Усыновите.ру".
Поисковая система информации о детях расширила свои возможности. При наличии у ребёнка братьев и сестёр персональная страница ребёнка дополнена ссылками на персональные страницы его братьев и сестёр. На странице с информацией о ребёнке указаны группа здоровья, месяц и год обновления фотографии, причина отсутствия родительского попечения.
Кроме того, внедрён модуль для возможности электронной записи граждан на приём в федеральный банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей. Добавлены новые разделы "Истории замещающих семей", "Наставничество" и "Умная помощь детям-сиротам".