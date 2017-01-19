ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В четвётом квартале 2016 года в Министерство транспорта РФ поступило 3529 обращений граждан по вопросам деятельности транспортного комплекса. Всего за 2016 год в Министерство поступило более 16,5 тыс. обращений.

Почти 1,6 тыс. поступивших в четвётом квартале обращений направлены в департаменты Министерства, федеральную службу и федеральные агентства, находящиеся в ведении Минтранса России, и на предприятия транспортного комплекса для рассмотрения и ответа авторам обращений. Порядка 2 тыс. от общего количества вопросов направлены по принадлежности в другие органы власти и организации.

За последние 3 месяца 2016 года в сфере гражданской авиации население интересовали такие вопросы как уровень тарифов на воздушные перевозки пассажиров по России, возврат денежных средств за авиабилеты, состояние авиационной безопасности.

Вопросы, связанные с деятельностью железнодорожного транспорта, касались, прежде всего, оплаты инвалидами и другими категориями льготников сбора при оформлении билетов в пригородных поездах, развития транспортной системы Крыма, а также курсирования пассажирских поездов дальнего следования и пригородных электропоездов.

Россияне не обошли стороной морской и внутренний водный транспорт. Так, большинство обращений в данной области связано с развитием внутреннего водного транспорта, процедурой регистрации и снятия с учёта судов, восстановлением речного судоходства в условиях омеления рек, отсутствием паромного сообщения в сёлах Астраханской области, транспортным сообщением между материковой частью России и островом Сахалин, Курильскими островами.

Что касается тематики автомобильного и городского пассажирского транспорта, здесь ключевыми темами стали: стимулирование производства электромобилей и развитие электротранспорта; нормы расхода топлива для автомобилей; нелегальные перевозки пассажиров и багажа.

Кроме того, граждане активно интересовались развитием дорожного хозяйства. Основные вопросы касались реконструкции, улучшения качества существующих и строительства новых автомобильных дорог и мостов федерального, регионального и местного значения.