ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 13 августа 2017 года в правоохранительные органы Ленинского района поступила информация о том, что в одну из больниц города поступил 1,5-летний мальчик с множественными телесными повреждениями, от которых он впоследствии скончался.

Как установлено следствием, ребёнок получил травмы на придомовой территории в деревне Котляково городского округа Домодедово в результате наезда автомобиля, которым управлял его отец.

По данному факту следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).



Следователи проводят комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.