ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В этом году московские водители оформили 15 процентов аварий без пострадавших по европротоколу. По данным Российского союза автостраховщиков, тех, кто выбирает этот вариант, становится больше с каждым годом.

В 2014 году так оформляли только один процент ДТП без пострадавших, в 2015 году - четыре процента, в 2016-м - 12 процентов. С начала этого года в страховые компании с документами типа «европротокол» обратились больше 23 тысяч московских водителей, а это в 4,5 раза больше, чем в 2014 году.

«Количество аварий в городе напрямую влияет на дорожную ситуацию. Мелкая авария на крупной магистрали сразу же создаёт затор, который по мере ожидания сотрудников ГИБДД перерастает в длинную пробку. В большинстве случаев аварии мелкие, соответственно владельцы транспортных средств должны использовать европротокол. Во-первых, это сократит время для самих участников ДТП, во-вторых, обеспечит пропускную способность улиц», — отметил глава Центра организации дорожного движения Вадим Юрьев.

Самостоятельно составлять европротокол рекомендуют и сотрудники Госавтоинспекции. «Мелкие аварии — это бич большого города. В Москве их происходит в среднем более 600 в сутки. Если дорожное происшествие не очень серьёзное, оформление документов по европротоколу поможет участникам дорожного движения сэкономить время, а также предотвратить возникновение новых ДТП», — считает руководитель УГИБДД по Москве генерал-майор полиции Виктор Коваленко.