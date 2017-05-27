ОРЕАНДА-НОВОСТИ Вечером 26 мая на Тверской и 1-й Тверской-Ямской улицах в Москве начались работы по программе «Моя улица». В связи с этим возможны временные ограничения для проезда автотранспорта.



Благоустройство Тверской пройдёт на участке от Настасьинского переулка до Триумфальной площади. Часть улицы от Моховой до Настасьинского переулка была отремонтирована в прошлом году. Работы на Тверской и на примыкающей к ней 1-й Тверской-Ямской улице будут проходить в два этапа.



На этих улицах по четыре полосы движения в центр и из центра. На первом этапе ремонта (с мая по июль) доступными для транспорта оставят по две полосы с каждой стороны, а на втором этапе (в июле — августе) — по три полосы.



Подрядные организации будут выставлять ограждения и готовить стройплощадки начиная с вечера 26 мая и до конца этой недели. Участки ремонта отделят специальными ограждениями. На тротуарах для безопасности пешеходов обустроят временные деревянные настилы с пандусами и спусками. По ним можно будет пройти к входам в здания, остановкам общественного транспорта и пешеходным переходам.



Стройплощадки «Моей улицы» обозначат сигнальными огнями, чтобы они были заметны в вечернее время. Рядом установят временные знаки, регулирующие дорожное движение и предупреждающие автомобилистов о ремонте, а на дорожное полотно нанесут ярко-оранжевую временную разметку.



С 29 мая на улицах Тверской и 1-й Тверской-Ямской начнут демонтировать старое тротуарное покрытие и прокладывать траншеи для труб подземной кабельной канализации, куда уберут воздушные провода.



Тротуары на Тверской и 1-й Тверской-Ямской станут просторнее. Ширину полос для транспорта приведут к единому стандарту — 3,25 метра. При этом количество полос не изменится. Парковочных карманов на Тверской и 1-й Тверской-Ямской не будет — их организуют в прилегающих переулках.



На улицах установят новые фонари с энергосберегающими лампами, сделают ландшафтную подсветку газонов и деревьев. По программе «Моя улица» на Тверской и 1-й Тверской-Ямской высадят деревья, разобьют цветники.



В 2017 году по программе «Моя улица» будет благоустроено более 80 городских территорий.