ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сервис "Окно в город" запустит трансляции с мест крещенских купаний.

Предварительно выбрано 12 камер, с помощью которых можно будет посмотреть, что происходит на площадках в семи округах. Купания начнутся в 18:00 18 января и завершатся в 12:00 19 января. Благодаря "Окну в город" москвичи смогут оценить загруженность площадок, а также решить, в какое время лучше окунуться в прорубь.

"В случае с крещенскими купаниями мы показываем площадку совершения обряда общим планом, чтобы не нарушать приватность", — пояснили в Департаменте информационных технологий города Москвы.

Список площадок пока предварительный, так как на водоёмах ещё нет майн и купелей. Когда они появятся, специалисты проверят, попадает ли конкретное место в угол обзора камер, и откроют интернет-пользователям доступ к картинке. Предполагается, что больше всего трансляций (четыре) запустят с водоёмов на северо-западе столицы, в том числе из парка "Северное Тушино" и Строгинской поймы. Горожане также смогут понаблюдать онлайн за купаниями на Царицынском, Останкинском прудах и в других точках.

"Обычно камеры не смотрят на водоёмы, поэтому на время праздника им поменяют стартовую позицию, — подчеркнули в Департаменте. — Если камера понадобится правоохранительным органам или сотрудникам городского ведомства, доступ к ней временно прекратится, а потом она автоматически снова перестроится на купель".

В прошлом году крещенские купания вошли в число самых популярных трансляций сервиса "Окно в город". Пользователи обращались к ним почти 30 тысяч раз. Посетители просматривали видео в среднем с двух-трёх камер в течение трёх минут.

"Трансляция крещенских купаний и масленичных гуляний традиционно собирает достаточно большую аудиторию из дальнего зарубежья", — отметили в Департаменте информационных технологий. Так жители других стран знакомятся с российскими традициями.

С каких площадок будут вестись трансляции крещенских купаний

СЗАО:

— Сходненский деривационный канал, правый берег (улица Малая Набережная, в районе дома 3, строения 1);

— парк "Северное Тушино" (улица Свободы, в районе дома 56);

— Москва-река (Карамышевская набережная, дома 13–15);

— Строгинская пойма (улица Твардовского, в районе владения 16, корпуса 3).

ЮЗАО:

— Чернёвский пруд (улица Южнобутовская, в районе дома 62);

— Большой Воронцовский пруд (улица Академика Пилюгина, в районе дома 1).

ЮАО:

— пруд Бекет (Загородное шоссе, в районе дома 2);

— Царицынский пруд (улица Дольская, в районе дома 1).

САО:

— Большой Садовый пруд (Большая Академическая улица, в районе дома 47).

СВАО:

— Дворцовый (Останкинский) пруд (между улицей Академика Королёва и 1-й Останкинской улицей).

ВАО:

— зона отдыха "Терлецкая дубрава", Ольховый пруд (Свободный проспект, в районе дома 9).

ЗелАО:

— озеро Школьное (Зеленоград, 10-й микрорайон, Филаретовская улица, рядом с пляжной зоной).