В Москве после стрельбы возбуждено уголовное дело
06.01.2017, 21:53
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. После проверки видеоролика, размещённого в сети Интернет, где неизвестный мужчина производит несколько выстрелов из предмета похожего на автоматическое оружие, установлен и задержан молодой человек, который производил выстрелы. В отношении него возбуждено уголовное дело, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Оперативникам понадобилось на это менее суток. Молодой человек был задержан по месту проживания – в хостеле на улице лётчика Бабушкина.
Задержанный оказался уроженцем Махачкалы 1988 года рождения, который приехал в Москву с целью трудоустройства и проживал в одном из Московских хостелов. Также оперативники установили личности всех лиц, присутствующих в ролике.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
Оперативникам понадобилось на это менее суток. Молодой человек был задержан по месту проживания – в хостеле на улице лётчика Бабушкина.
Задержанный оказался уроженцем Махачкалы 1988 года рождения, который приехал в Москву с целью трудоустройства и проживал в одном из Московских хостелов. Также оперативники установили личности всех лиц, присутствующих в ролике.
По данному факту возбуждено уголовное дело.