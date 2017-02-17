В Москве представили книги издательства Петербургской духовной академии
17.02.2017, 17:24
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 16 февраля 2017 года в Издательском Совете Русской Православной Церкви под председательством митрополита Калужского и Боровского Климента прошла презентация книг Издательства Санкт-Петербургской духовной академии.
Во вступительном слове митрополит Климент отметил, что данное мероприятие проходит в рамках общецерковной программы «Просвещение через книгу», благословленной Святейшим Патриархом Московским и Всея Руси Кириллом.
В ноябре 2016 года жюри XI конкурса «Просвещение через книгу» особо отметило деятельность молодого издательства СПбДА, которое существует с 2013 года. В список лауреатов конкурса попали четыре книги издательства — «Тысяча лет Русского Афона (духовный подвиг русского монашества)» Михаила Шкаровского, «Введение в Ветхий Завет» Дмитрия Добыкина, «Введение в Новый Завет» протоиерея Дмитрия Юревича и «Князь Владимир и истоки русской церковной традиции: этюды об эпохе принятия Русью христианства» протоиерея Константина Костромина.
«Книга есть подлинный дар человеку от Бога. с ее помощью мы можем не просто делиться друг с другом "информацией", но передавать свои мысли и чувства на огромные расстояния, и не только географические, но и временные — через века и тысячелетия», — сказал митрополит Климент. Он подчеркнул, что качество книг Издательства СПбДА является образцовым: ни к одной из них у опытных рецензентов Совета не возникло практически никаких замечаний, что свидетельствует о прекрасной подготовке изданий.
«Научной литературы у нас до сих пор недостаточно: в советский период серьезной наукой почти никто не занимался, мы в Московской духовной академии штудировали пособия XIX и самого начала XX века, и этот дефицит давно пора возместить изданием новых, современных работ», — заключил митрополит Климент.
В ответном слове глава Издательства Санкт-Петербургской духовной академии архиепископ Петергофский Амвросий поблагодарил митрополита Климента за высокую оценку деятельности издательства и за возможность представить книги широкой аудитории в Издательском Совете. «Наша история может показаться в некоторой степени поучительной: наше издательство действительно образовалось лишь в мае 2013 года в виде автономной некоммерческой организации, не являющегося структурным подразделением академии. В качестве ректора академии, являющейся единственным учредителем издательства, я являюсь его главным редактором», — рассказал архиепископ Амвросий.
По словам ректора СПбДА, главным импульсом к созданию именно издательства стала необходимость подготовки журнала Санкт-Петербургской духовной академии «Христианское чтение» к аттестации Высшей аттестационной комиссией. На сегодняшний день издательство выпустило почти 30 книг и учебных пособий. Авторы книг издательства — не только преподаватели СПбДА, но и те богословы и историки, которых рекомендуют издательству преподаватели Академии.
Издательство СПбДА получило поддержку в СМИ — на телеканале «Союз», «Радио России» и православном радио «Град Петров». Книги издательства регулярно представляются на международном книжном салоне и уже третий сезон подряд проходят все необходимые экспертные процедуры на конкурсе «Просвещение через книгу», сообщил архиепископ Амвросий.
Во вступительном слове митрополит Климент отметил, что данное мероприятие проходит в рамках общецерковной программы «Просвещение через книгу», благословленной Святейшим Патриархом Московским и Всея Руси Кириллом.
В ноябре 2016 года жюри XI конкурса «Просвещение через книгу» особо отметило деятельность молодого издательства СПбДА, которое существует с 2013 года. В список лауреатов конкурса попали четыре книги издательства — «Тысяча лет Русского Афона (духовный подвиг русского монашества)» Михаила Шкаровского, «Введение в Ветхий Завет» Дмитрия Добыкина, «Введение в Новый Завет» протоиерея Дмитрия Юревича и «Князь Владимир и истоки русской церковной традиции: этюды об эпохе принятия Русью христианства» протоиерея Константина Костромина.
«Книга есть подлинный дар человеку от Бога. с ее помощью мы можем не просто делиться друг с другом "информацией", но передавать свои мысли и чувства на огромные расстояния, и не только географические, но и временные — через века и тысячелетия», — сказал митрополит Климент. Он подчеркнул, что качество книг Издательства СПбДА является образцовым: ни к одной из них у опытных рецензентов Совета не возникло практически никаких замечаний, что свидетельствует о прекрасной подготовке изданий.
«Научной литературы у нас до сих пор недостаточно: в советский период серьезной наукой почти никто не занимался, мы в Московской духовной академии штудировали пособия XIX и самого начала XX века, и этот дефицит давно пора возместить изданием новых, современных работ», — заключил митрополит Климент.
В ответном слове глава Издательства Санкт-Петербургской духовной академии архиепископ Петергофский Амвросий поблагодарил митрополита Климента за высокую оценку деятельности издательства и за возможность представить книги широкой аудитории в Издательском Совете. «Наша история может показаться в некоторой степени поучительной: наше издательство действительно образовалось лишь в мае 2013 года в виде автономной некоммерческой организации, не являющегося структурным подразделением академии. В качестве ректора академии, являющейся единственным учредителем издательства, я являюсь его главным редактором», — рассказал архиепископ Амвросий.
По словам ректора СПбДА, главным импульсом к созданию именно издательства стала необходимость подготовки журнала Санкт-Петербургской духовной академии «Христианское чтение» к аттестации Высшей аттестационной комиссией. На сегодняшний день издательство выпустило почти 30 книг и учебных пособий. Авторы книг издательства — не только преподаватели СПбДА, но и те богословы и историки, которых рекомендуют издательству преподаватели Академии.
Издательство СПбДА получило поддержку в СМИ — на телеканале «Союз», «Радио России» и православном радио «Град Петров». Книги издательства регулярно представляются на международном книжном салоне и уже третий сезон подряд проходят все необходимые экспертные процедуры на конкурсе «Просвещение через книгу», сообщил архиепископ Амвросий.