ОРЕАНДА-НОВОСТИ В Москве простились с Чрезвычайным и Полномочным Послом, Постоянным представителем Российской Федерации при Организации Объединённых Наций Виталием Чуркиным.



Постоянный представитель России при ООН скоропостижно скончался в Нью-Йорке 20 февраля.



Ранее глава верхней палаты парламента в телеграмме, направленной на имя Министра иностранных дел России Сергея Лаврова, от Совета Федерации и от себя лично выразила глубокие соболезнования родным, близким и коллегам Виталия Чуркина.



«Это огромная потеря не только для тех, кто знал его лично и работал с ним, но также и для его оппонентов, которые всегда относились к нему с глубоким уважением. Все признавали талант Виталия Ивановича как дипломата, незаурядного переговорщика, умного, тонкого собеседника», — отметила Валентина Матвиенко.



По словам Председателя СФ, деятельность Виталия Чуркина пришлась на сложный период современной истории. «Патриот России, блестящий дипломат, он в самые непростые моменты находился на переднем крае международной политики, на одном из самых важных её направлений».



В беседе с журналистами Валентина Матвиенко подчеркнула, что дипломат «умер на боевом посту, потому что в Совете Безопасности ему приходилось, конечно же, отстаивать позиции России жёстко, это было постоянное напряжение».