Москвичи оценили новую подсветку пешеходных переходов
13.02.2017, 17:10
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Более 100 тысяч москвичей поставили пять баллов инновационной подсветке светофоров. Средняя оценка составила 4,7 балла. Соответствующее голосование с участием более 124 тысяч человек прошло в проекте «Активный гражданин» в разделе «Городские новинки».
Дополнительную подсветку светофоров в качестве эксперимента включили на пяти пешеходных переходах в разных округах столицы.
В этих местах зелёным, жёлтым и красным светом загорается не только сигнал светофора, но и опора, на которой он установлен. Такое световое решение привлечёт внимание водителей и пешеходов, повысит безопасность дорожного движения и уменьшит количество ДТП.
Дополнительную подсветку светофоров в качестве эксперимента включили на пяти пешеходных переходах в разных округах столицы.
В этих местах зелёным, жёлтым и красным светом загорается не только сигнал светофора, но и опора, на которой он установлен. Такое световое решение привлечёт внимание водителей и пешеходов, повысит безопасность дорожного движения и уменьшит количество ДТП.