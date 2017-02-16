ОРЕАНДА-НОВОСТИ С 12-14 сентября 2017 г. в Международном выставочном центре «Крокус Экспо» (г. Москва), состоится 3-я Международная специализированная выставка «Импортозамещение».



Целью организации и проведения Выставки является содействие ускорению разработки, производства и сбыта конкурентоспособных импортозамещающих товаров и услуг, способствующих развитию и насыщению национального и зарубежного рынков.



Участие в Выставке оплачивается из средств научных учреждений, подведомственных ФАНО России. При этом, учитывая высокую важность участия научных организаций в 3-й Международной специализированной выставки «Импортозамещение»,организаторы мероприятия для учреждений, подведомственных ФАНО России, предусмотрели льготына участие.