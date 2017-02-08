ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В столице создана единая видеоплатформа. Туда входит более 150 тысяч городских камер. К чемпионату мира по футболу 2018 года в неё интегрируют системы видеонаблюдения стадионов, фан-зон, транспортной и пешеходной инфраструктуры, а также гостиниц, которые будут принимать спортсменов и болельщиков. Всего планируется включить в платформу несколько тысяч дополнительных камер.

«Видеонаблюдение на стадионе “Спартак” будет интегрировано в общую систему уже к Кубку конфедераций 2017 года», — пояснил заместитель руководителя Департамента информационных технологий города Москвы Александр Горбатько.

Доступ к видеоплатформе есть у правоохранительных органов и других контролирующих служб. К ЧМ-2018 будет создано несколько ситуационных центров, с помощью которых стражи порядка смогут следить за безопасностью во время мундиаля. Кроме того, правоохранители и сотрудники органов исполнительной власти имеют прямой доступ к изображениям с камер со своих рабочих мест.

К чемпионату мира по футболу в городскую видеоплатформу войдут в том числе видео с гаджетов москвичей. Горожане смогут прямо со своих смартфонов и планшетов отправлять ролики о различных нарушениях через специальное мобильное приложение, которое сейчас тестируется.

Кроме того, в рамках видеоплатформы планируется запустить систему аналитики. То есть камеры «научат» распознавать лица, номера машин и «искать» нужное изображение в архиве. Это позволит усилить безопасность на чемпионате мира.

«Мы создаём суперсовременную интеллектуальную платформу с разнообразными возможностями, которые город будет использовать не только во время мундиаля, но и для обеспечения безопасности и комфорта в повседневной жизни. Это уникальная разработка», — сказал замглавы ИТ-ведомства.

Ранее Александр Горбатько на форуме «Технологии безопасности» сообщил, что в период подготовки к проведению мирового первенства единая платформа видеонаблюдения контролирует ход строительства объектов и содержание территорий, а также помогает в планировании инфраструктуры. А летом 2018 года, когда в Москве будут проходить матчи чемпионата мира, видеонаблюдение поможет обеспечивать безопасность и следить за обстановкой.

Он напомнил, что картинка с камер стекается в единый центр хранения данных (ЕЦХД). Срок хранения архива по умолчанию составляет пять дней. Однако любой житель города в случае какого-либо происшествия может забронировать видео с камер на 30 дней.