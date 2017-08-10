ОРЕАНДА-НОВОСТИ Базовые требования к благоустройству территорий жилой застройки по программе реновации жилого фонда в Москве утверждены сегодня на заседании президиума правительства столицы, сообщил заместитель мэра города по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин.



«Перед нами стоит задача создания комфортных новых кварталов, включающих современные детские площадки, зоны отдыха, качественное озеленение и достаточное парковочное пространство», - сказал М. Хуснуллин.



Заммэра отметил, что требования к благоустройству могут меняться по желанию жильцов.



«Эти стандарты базовые, мы не считаем, что это догма. В процессе работы что-то по желанию жителей будем дорабатывать», - пояснил М. Хуснуллин.



По его словам, в структуре благоустройства новых жилых кварталов заложены такие принципы, как эффективное использование земельных ресурсов, формирование комфортного микроклимата и высадка крупных деревьев высотой не менее 5 метров, подземные парковки и двор без машин, отсутствие транзитного движения транспорта и приоритетный вынос коммунально-бытовых объектов из дворового пространства.



«По своему качественному наполнению утверждённые требования значительно выше требований к современному благоустройству дворов пятиэтажной застройки», - подчеркнул М. Хуснуллин.



Глава Стройкомплекса добавил, что особое внимание уделяется вопросам безопасности городской среды.



«В связи с этим в стандартах благоустройства новых жилых кварталов предусмотрена установка видеокамер во дворах и в подъездах домов. Планируется создать и единые диспетчерские пункты, куда будет направляться информация с этих видеокамер», - заключил он.