В Москве в этом году откроется школа с кино- и фотостудией
15.02.2017, 15:06
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Школу на 700 учащихся, в которой смогут обучатся и маломобильные ребята, введут в этом году в Северном округе столицы, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарёв.
Сейчас в новостройке на Ленинградском проспекте, вл. 39 завершается отделка помещений, ведётся благоустройство территории.
В здании разместятся учебные и специализированные кабинеты, мастерские, лаборантские, компьютерный кабинет, актовый, спортивный и читальный залы, книгохранилище, фото-кино студия и интернет-клуб.
Для удобства маломобильных людей граждан в школе установят лифты, пандусы и тактильные указатели.
Около школы расположится спортивная зона. Она будет состоять из детского футбольного поля, объединённого с волейбольной площадкой и двумя баскетбольными, беговых дорожек, площадки настольного тенниса, тренажёрно-гимнастического комплекса, зоны отдыха для учеников и площадок для комбинированных игр.
Кроме того, на пришкольной территории высадят газоны и кустарники, установят лавочки и урны.
Как отметили в Департаменте строительства, всего в этом году планируется построить 22 объекта образования более чем на 10 тысяч мест. Среди них - 12 детских садов на 2720 мест, три пристройки к школам на 1000 мест и 7 школ на 6650 мест.
Сейчас в новостройке на Ленинградском проспекте, вл. 39 завершается отделка помещений, ведётся благоустройство территории.
В здании разместятся учебные и специализированные кабинеты, мастерские, лаборантские, компьютерный кабинет, актовый, спортивный и читальный залы, книгохранилище, фото-кино студия и интернет-клуб.
Для удобства маломобильных людей граждан в школе установят лифты, пандусы и тактильные указатели.
Около школы расположится спортивная зона. Она будет состоять из детского футбольного поля, объединённого с волейбольной площадкой и двумя баскетбольными, беговых дорожек, площадки настольного тенниса, тренажёрно-гимнастического комплекса, зоны отдыха для учеников и площадок для комбинированных игр.
Кроме того, на пришкольной территории высадят газоны и кустарники, установят лавочки и урны.
Как отметили в Департаменте строительства, всего в этом году планируется построить 22 объекта образования более чем на 10 тысяч мест. Среди них - 12 детских садов на 2720 мест, три пристройки к школам на 1000 мест и 7 школ на 6650 мест.