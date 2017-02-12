ОРЕАНДА-НОВОСТИ 12 февраля из-за нулевой видимости, метели и сильного ветра до улучшения погодных условий закрыто движение по региональной дороге «Заполярный – Сальмиярви» с 0 км по 23 км. Объездной путь для движения транспортных средств осуществляется через 1572 км автодороги Р-21 «Кола» в сторону г. Заполярный.



С 17-00 закрыт проезд с 1470 км по 1550 км автодороги «Кола» в Печенгском районе.Объездной путь для движения транспортных средств осуществляется через автодорогу «Никель – Приречный – Лотта».



Госавтоинспекция настоятельно рекомендует автовладельцам воздержаться от дальних поездок без особой необходимости, особенно за пределы населённых пунктов.



Если всё-таки есть острая необходимость в поездке, то водителям следует быть предельно сконцентрированными при управлении автомобилем, в частности, соблюдать интервал и дистанцию между транспортными средствами, не превышать скорость. Передвигаться на транспортном средстве с включенными фарами, в непогоду обязательно использовать противотуманные фары. В условиях снегопада максимально снижать скорость и двигаться при включенных огнях аварийной сигнализации.