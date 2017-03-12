ОРЕАНДА-НОВОСТИ В 2017 году в Ненецком автономном округе на реализацию партпроекта по созданию комфортной городской среды направят 100 млн руб.



Как рассказал региональный координатор проекта «Городская среда» в Ненецком автономном округе Евгений Елисеев, для региона тема благоустройства и создания комфортной городской среды является новой.



Пилотными муниципальными образованиями станут город Нарьян-Мар и посёлок Искателей, поскольку, по условиям проекта, он реализуется в населённых пунктах с населением свыше 1 000 жителей. В дальнейшем, по словам Елисеева, к партийному проекту будут присоединять и сельские населённые пункты.



К реализации проекта обязательно будут подключены собственники жилья. «В каждом многоквартирном доме есть 5-6 инициативных неравнодушных людей, начнём с ними, а уже потом будем подтягивать остальных», - сказал координатор партпроекта.



Он добавил, что целью проекта является - «втянуть людей в общее дело». Главное, подчеркнул партиец, услышать, что хотят люди, а не власть, привлечь их к процессу благоустройства, привить чувство хозяина.



По его данным, на партпроект «Городская среда» в Ненецком округе в 2017 году будет выделено 100 млн руб., из них 10 млн руб. – из федерального бюджета, остальное – из окружного.