В Нефтекамске полицейские изъяли крупную партию спиртосодержащей продукции
26.12.2016, 15:30
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Участковые уполномоченные полиции установили факт продажи "фанфуриков" в магазине по улице Дорожной. В ходе работы на месте происшествия стражи правопорядка изъяли 7403 флакона со спиртосодержащей жидкостью, более 740 литров.
Изъятая продукция направлена на экспертизу. Составлен административный материал по статье "Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена".
Изъятая продукция направлена на экспертизу. Составлен административный материал по статье "Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена".